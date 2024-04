De Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021 blijft natuurlijk een pijnlijk punt voor het team van Mercedes en ook voor Toto Wolff is de nederlaag nog altijd niet helemaal gezakt. Ruim twee jaar na dato opent hij nog maar eens het vuur op Michael Masi, de wedstrijdleider van dienst tijdens die race.

Max Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Artikel gaat verder onder video

Oneerlijk

Met name de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi zorgden na afloop voor een hoop controverse binnen de Formule 1. De toenmalig leider van de stewards besloot dus om de race nog te herstarten na de crash van Latifi, waarbij alle achterliggers tussen Hamilton en Verstappen de safety car mochten inhalen. Wolff kon destijds de beslissing al niet geloven en is het enkele jaren later nog altijd niet vergeten. In het kersverse boek The Formula gaat hij ruimschoots in op die race: "Als ik er weer aan denk, dan is het zo oneerlijk wat Lewis en het team die dag is overkomen", citeert Motorsport.com zijn quotes uit dat boek.

Aanval op Masi

De Oostenrijker gaat vol in de aanval op Masi: "En dat één individu zich niet aan de regels hield en het gewoon liet gebeuren. Terwijl het een totaal onbelangrijk persoon is: hij woont aan de andere kant van de wereld en niemand is in hem geïnteresseerd. Hij was echt een volslagen pathologische egomaan.” Dat de race belangrijk is voor de Formule 1-geschiedenis, erkent hij: "Dit is wat de sport zo onweerstaanbaar maakt. Iedereen zag het drama van een achtvoudig wereldkampioen die beroofd werd van zijn titel. Ik had het liever anders zien eindigen, maar de race heeft onmiskenbaar zijn stempel op de geschiedenis gedrukt.”

