Een recent voorbeeld van een uitspraak van de ICA (International Court of Appeal) laat wellicht zien wat er in hoger beroep was gebeurd als Mercedes in 2021 de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi daadwerkelijk had aangevochten en zich niet had bedacht.

De Grand Prix van Abu Dhabi tijdens het seizoen 2021 was de slotrace van een spectaculair jaar. Het was een race die Lewis Hamilton met gemak leek te gaan winnen op weg naar zijn achtste en historische wereldkampioenschap. Nicholas Latifi reed vervolgens in de slotfase tegen de muur, waarna er een safety car kwam. Red Bull besloot Verstappen naar binnen te halen voor nieuwe banden, terwijl Mercedes besloot Hamilton buiten te laten. Vervolgens mocht van wedstrijdleider Michael Masi een paar rondjes voor het einde alleen de coureurs tussen Hamilton en Verstappen langs de leider om achteraan weer aan te sluiten. Volgens de regels hadden dit alle coureurs met een ronde achterstand moeten zijn.

Zonder dat dit gebeurd was, besloot Masi met nog een ronde te gaan de race te hervatten. Verstappen won de race en het kampioenschap uiteindelijk door een inhaalacties in die laatste ronde. Mercedes besloot eerst de uitslag aan te vechten en te protesteren, omdat ze van mening waren dat de race achter de safety car had moeten eindigen en Masi zich niet aan de regels had gehouden. Zowel deze als een ander protest (dat Max Verstappen bij het einde van de safety car niet achter Hamilton was gebleven) werd afgewezen. Vervolgens diende Mercedes een 'intentie tot beroep' in. Het team zag uiteindelijk toch af van een rechtszaak, omdat de FIA een onderzoek instelde en uiteindelijk Masi ook verving. Het team legde zich hierbij neer en besloot zich op 2022 te gaan focussen. Toch had, zo blijkt uit een recent voorbeeld in een andere raceklasse, het protest waarschijnlijk niet veel uitgehaald.

GT-race

Tijdens de International GT Open in Spielberg, die afgelopen september verreden werd, maakte de wedstrijdleiding een fout door de race na een safety car in de verkeerde volgorde te hervatten. Sam De Haan en Charlie Fagg, coureurs van Optimum Motorsport, werden als gevolg hiervan wereldkampioen in plaats van Christopher Haase en Simon Reicher van Eastalent Racing. Net zoals Mercedes ging een ander team, Team Motopark, vervolgens in beroep tegen de uitslag, maar ze kregen geen gelijk van de stewards. In tegenstelling tot Mercedes besloot Team Motopark hun protest voort te zetten en naar de rechtbank te gaan.

Zaak naar hoger beroep

De zaak ging vervolgens naar een Spaanse rechtbank, dat Team Motopark op 4 oktober in het gelijk stelde. Hierdoor waren Haase en Reicher van Eastalent Racing weer kampioen. Vervolgens werd er een hoger beroep aangevraagd door het Optimum Motorsport van De Haan en Fagg, een hoger beroep bij het International Court of Appeal (ICA) uiteindelijk na maanden succesvol bleek te zijn. Hier heeft de FIA een document over naar buiten gebracht op 31 januari, twee dagen nadat de ICA een beslissing had genomen op 29 januari.

Volgens de ICA zou het 'verkeerd zijn' om de uitslag naderhand ongeldig te laten verklaren, omdat de wedstrijdleider een fout had gemaakt. Volgens de ICA heeft de wedstrijdleider zich inderdaad rondom de situatie met de safety car niet aan de reglementen gehouden, maar hebben zowel de rechtbank als de stewards niet de bevoegdheid om de uitslag ongeldig te verklaren. De rechtbank in Spanje deed dat dus wel. De ICA zette daarom een streep door de uitspraak van de Spaanse rechtbank, met als gevolg dat de originele uitslag bleef staan en het duo van Optimum Motorsport (De Haan en Fagg) dus gewoon weer kampioen was. Reicher en Haase van Eastalent Racing waren hun titel, die ze hadden veroverd door het protest van Team Motopark en de uitspraak van de Spaanse rechtbank, weer kwijt.

De ICA was ook in actie gekomen als Mercedes de uitslag van de race, en dus het kampioenschap van Verstappen, daadwerkelijk had aangevochten. Red Bull was, als Mercedes in de rechtbank gelijk had gekregen, in hoger beroep en dus naar het ICA gegaan. We zullen nooit weten of Red Bull dan gelijk had gekregen, maar de kans is gezien de identieke situatie in de GT Open vrij groot dat de ICA op dezelfde manier had gehandeld.