Het is natuurlijk alweer een paar jaar geleden, maar Abu Dhabi 2021 blijft nog altijd een pijnlijke bladzijde in het boek van Lewis Hamilton zijn carrière. De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan zich nog altijd bestolen te voelen tijdens die decemberdag in 2021, toen Max Verstappen zijn eerste wereldtitel wist op te eisen.

Verstappen en Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Artikel gaat verder onder video

Bestolen

Met name de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi zorgden na afloop voor een hoop controverse binnen de Formule 1. Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder en blijft het verliezen van de wereldtitel door Hamilton pijn doen. De coureur uit Stevenage is nog altijd van mening dat zijn achtste en recordbrekende wereldtitel destijds van hem afgepakt werd. "Of ik bestolen ben? Natuurlijk. Je kent het verhaal", zo klinkt Hamilton tegenover GQ Magazine duidelijk over de veelbesproken slotfase van het intense 2021-seizoen.

Papa Hamilton

Toch wist hij er nog het nodige positieve uit te halen: "Het mooie aan dat moment was dat mijn vader toen bij me was. Dat neem ik eruit mee. We zijn door zoveel dingen heengegaan in deze achtbaan van het leven. Zowel qua mooie als slechte momenten. Op de dag dat ik de meeste pijn had, was hij daar. Hij heeft me altijd opgevoed om op te blijven staan en je hoofd omhoog te houden." Ondanks de gekoesterde negatieve gevoelens, heeft hij het wel een plek kunnen geven: "Het doet nog altijd pijn als ik er beelden van zie, maar ik heb er nu wel vrede mee", besluit Hamilton.

Gerelateerd