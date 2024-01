Brian Van Hinthum

Abu Dhabi 2021 blijft onder veel Lewis Hamilton-fans een discutabel onderwerp en velen zijn nog altijd van mening dat de Brit destijds bestolen is. Ook rapper will.i.am lijkt aan die kant te staan en hij geeft zijn mening over de situatie rondom de zevenvoudig wereldkampioen.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Eigen schuld?

Met name de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi zorgden na afloop voor een hoop controverse binnen de Formule 1. Inmiddels zijn we een ruime twee jaar verder en blijft het verliezen van de wereldtitel door Hamilton pijn doen bij sommige fans. Zanger will.i.am, ook regelmatig aanwezig in de Formule 1-paddock, heeft een duidelijke mening over de bewuste decemberdag in 2021: "Ten eerste: vielen de dingen in 2021 zijn kant niet op door zijn eigen prestaties?", vraagt de artiest nadat journalist Alex Harrington in F1 Briefings stelt dat het allemaal niet Hamilton zijn kant op viel.

Zomaar afgepakt

Die stemt vervolgens in met de Black Eyed Peas-voorman dat het inderdaad buiten Hamilton zijn schuld lag. "Iedereen zal het moeilijk hebben als iets zomaar van je afgepakt wordt", zo laat hij duidelijk zijn mening over het controversiële kampioenschap. "Het is gewoon een kwestie van tijd. Hij moet er gewoon bovenop komen en dan gaat hij historie schrijven. Ik zou zeggen: laten we de meester doen waar hij goed in is", besluit de rapper.