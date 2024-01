Brian Van Hinthum

Er is natuurlijk al veel gezegd en geschreven over de bizarre slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Mercedes wees met de vinger naar wedstrijdleider Michael Masi, terwijl Christian Horner denkt dat de Zilverpijlen het over zichzelf hebben afgeroepen.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Controverse

Met name de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi zorgden na afloop voor een hoop controverse binnen de Formule 1. Zo zou er buiten de regels om gehandeld zijn door de wedstrijdleiding in de bizarre slotfase, iets waar met name Mercedes en haar fans behoorlijk over verbolgen waren. Uiteindelijk heeft Mercedes het voornamelijk aan zichzelf te danken, zo denkt Horner erover: "Er is een hoop gemaakt van die laatste ronde. Mercedes ging die race in terwijl ze sneller waren dan wij", zo blikt Horner terug bij Sky Sports.

Verdedigend

De Brit legt uit: "In de Grand Prix lukte het Lewis om het gat naar Max eenvoudig te handhaven, maar ze schoten volop in de verdediging en gingen zeer conservatief handelen. Ze lieten Lewis buiten op een set banden van 43 ronden oud. Er hoefde maar een safety car te komen of hij was het haasje. Uiteindelijk hebben ze dus zelf voor de uiteindelijke situatie gezorgd door zichzelf op deze manier bloot te stellen", besluit de Red Bull-baas.