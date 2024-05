Het team van Red Bull Racing zal de komende jaren flink gaan wegzakken in de pikorde. Althans, dat is de mening die Ralf Schumacher heeft over de hele situatie die gaande is bij het team. Op woensdag vertrok Adrian Newey bij de Oostenrijkse renstal en volgens de Duitser gaan er meer kopstukken volgen.

De kogel is dan eindelijk door de kerk: Newey trekt na een periode van maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dicht. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en de afgelopen dagen kwam alles rondom Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al enige dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Publiek geheim

Het is natuurlijk een fikse aderlating voor het team van Red Bull, dat aan de hand van Newey's auto's zeven wereldtitels bij de coureurs wist te pakken, waarbij nummer acht aanstaande lijkt. Schumacher denkt dat Newey de eerste dominosteen gaat vormen die omvalt in de Red Bull-hiërarchie. Volgens de Duitser is dat een 'publiek geheim': "Eigenlijk is het zo dat Christian Horner er vanuit gaat dat hij deze mensen niet nodig heeft om zich heen. Horner denkt dat hij het beter weet hoe zijn Formule 1-team eruit zou moeten zien. Hij heeft de volledige steun, vooral uit Thailand. Zij hebben het merendeel van de aandelen. Daarom is dit nu de situatie", vertelt hij vlak na het Newey-nieuws tegenover Sky Deutschland.

Schande voor Red Bull

Een totaal andere situatie dan jaren geleden, zo ziet de oud-coureur. "Dit is niet meer de teamgeest die Dietrich Mateschitz wilde. Wat er nu gebeurt, is echt een schande. Het is triest dat het team zo uit elkaar valt, vanwege een persoon die eigenlijk ook een werknemer is en destijds een grote kans van Mateschitz heeft gekregen. Het is ongelofelijk", zo sneert hij richting Horner. Dat ook Max Verstappen de Milton Keynes-deur achter zich dicht gaat trekken, is voor de broer van Michael Schumacher wel duidelijk: "Max Verstappen zal het team verlaten. Net zoals andere goede engineers die ergens anders heengaan, zoals Newey. Het is de vraag of het volgend jaar gebeurt of het jaar daarna. Dat hij weggaat, is voor mij wel duidelijk."

