Alonso vertelt wat hij bij Aston Martin kan leren van teammaat Lance Stroll

Fernando Alonso maakt zich op voor zijn debuut bij het team van Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen is ervan overtuigd dat hij in de beginfase veel zal moeten leren van teammaat Lance Stroll.

Alonso is met een tussenpauze sinds 2001 actief in de Formule 1 en is met zijn 41 jaar de meest ervaren coureur op de huidige grid. Je kunt je afvragen wat de tweevoudig wereldkampioen kan leren van de 24-jarige Canadees, maar Stroll begint aan alweer zijn vijfde seizoen bij het team. De Spanjaard is dan ook van mening dat zijn teammaat hem qua kennis het nodige kan bieden. Hij trekt de vergelijking met toen hij na een sabbatical van twee jaar weer terugkeerde in de sport voorafgaand aan het seizoen van 2021.

Van elkaar leren

"De ervaring die hij heeft bij het team is voor mij heel belangrijk om te gebruiken tijdens de eerste paar races", aldus Alonso. "Ik weet nog dat toen ik in 2021 terugkwam in de sport ik het de eerste vier of vijf races moeilijk had met het aanvoelen van de voorwielen, het stuur en dat soort dingen. Ik ga ervan uit dat ik dat proces opnieuw zal beleven want het is een nieuw team, een nieuw stuur en een nieuwe race-filosofie. Ik zal goed moeten kijken naar wat Lance doet en wat ik daar van kan leren."

De lat hoger leggen

Hij vervolgt: "Ik denk dat het een win-win is voor het team want we zullen profiteren van beide kanten van de garage en we zullen allebei proberen om sneller te gaan. We hebben tijd doorgebracht op de fabriek achter de simulator. We hebben veel simulatiewerk verricht. Wij allebei, maar ook de testcoureurs. We hebben een aantal dingen ontwikkeld in de simulator parallel aan de windtunnel. We hebben het gevoel dat dit voor ons allebei een belangrijk seizoen is. Ook voor Lance want hij loopt al een paar jaar bij het team en ik denk dat het tijd is om de lat hoger te leggen voor ons allebei en het team te helpen."

