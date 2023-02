Leeftijd Formule 1-coureurs: Hoe oud zijn Hamilton, Verstappen, Alonso en co

Redactie

Vrijdag 17 februari 2023

De gemiddelde leeftijd van de huidige Formule 1-grid is 27,75 jaar, met één uitschieter van boven de veertig en een aantal begin twintig. In dit artikel zetten we de leeftijden van alle coureurs op een rijtje.

Formule 1-coureurs zijn vandaag de dag relatief gezien een stuk jonger dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Dat komt omdat een aantal grote talenten - denk onder andere aan Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon - zich in hoog tempo door de juniorklassen hebben weten te vechten, maar ook omdat de teams er steeds vaker welwillend tegenover staan om jong talent de kans op het hoogste niveau te geven. Zo staat wereldkampioen Verstappen in de geschiedenisboeken als jongste coureur in de Formule 1 ooit, doordat hij op een leeftijd van zeventien jaar en 166 dagen zijn officiële Grand Prix-debuut maakte bij Toro Rosso.

Wie zijn de jongste en oudste Formule 1-coureurs op de grid?

Bij uitstek de oudste coureur op de huidige grid is Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen blies in juli van het afgelopen jaar 41 kaarsjes uit. Aankomend seizoen begint hij aan een nieuw avontuur bij Aston Martin, dus voorlopig lijkt hij nog niet van plan te zijn om achter de geraniums te gaan zitten. Alonso verreed zijn eerste seizoen in de Formule 1 in 2001, wat betekent dat hij bezig is aan zijn derde decennia in de sport. De jongste coureur is op dit moment Oscar Piastri. De 21-jarige Australiër maakt dit jaar zijn debuut bij het team van McLaren.

Wat is de gemiddelde leeftijd van Formule 1-coureurs?

Zoals al kort genoemd is de gemiddelde leeftijd van de huidige grid op dit moment 27,75 jaar. Maar liefst veertien van de twintig coureurs zijn nog twintigers, maar het gemiddelde wordt wat omhoog gekrikt door mannen zoals Alonso (41), Lewis Hamilton (38) en Nico Hülkenberg (35).

Wie zijn de jongste en oudste wereldkampioen Formule 1?

Het is tot op de dag van vandaag Sebastian Vettel die in 2010 met een leeftijd van 23 jaar en 134 de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de sport werd. Verstappen was in 2021 de enige coureur die hier sindsdien enigszins bij in de buurt kwam met een leeftijd van 24 jaar en 73 dagen. Van de huidige grid kunnen op papier alleen Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Oscar Piastri en Lando Norris deze statistiek nog verbreken. De oudste wereldkampioen Formule 1 ooit is bij uitstek Juan Manual Fangio. Hij won de titel in 1957 met een leeftijd van 46 jaar en 41 dagen.

Wie zijn de jongste en oudste coureur die een Formule 1-race hebben gewonnen?

De jongste Grand Prix-overwinning staat op naam van Max Verstappen. Hij won in 2016 met een leeftijd van 18 jaar en 228 dagen zijn debuutrace voor Red Bull Racing tijdens de Grand prix van Spanje. Luigi Fagioli was de oudste coureur ooit die als eerste over de streep kwam. Hij was 53 jaar en 22 dagen oud toen hij in 1951 de Grand Prix van Frankrijk won, al deelde hij deze zege met de al eerder genoemde Fangio.

Leeftijd Formule 1-coureurs 2023

Coureur Team Geboren Leeftijd Oscar Piastri McLaren 6 april 2021 21 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 mei, 2000 22 Logan Sargeant Williams 31 december, 2000 22 Zhou Guanyu Alfa Romeo 30 mei, 1999 23 Lando Norris McLaren 13 november, 1999 23 Lance Stroll Aston Martin 29 oktober, 1998 24 George Russell Mercedes 15 februari, 1998 25 Max Verstappen Red Bull 30 september, 1997 25 Charles Leclerc Ferrari 16 oktober, 1997 25 Alex Albon Williams 23 maart, 1996 26 Esteban Ocon Alpine 17 september, 1996 26 Pierre Gasly Alpine 7 februari, 1996 27 Nyck de Vries AlphaTauri 6 februari, 1995 28 Carlos Sainz Ferrari 1 september, 1994 28 Kevin Magnussen Haas 5 oktober, 1992 30 Sergio Perez Red Bull 26 januari, 1990 33 Valtteri Bottas Alfa Romeo 28 augustus, 1989 33 Nico Hulkenberg Haas 19 augustus, 1987 35 Lewis Hamilton Mercedes 7 januari, 1985 38 Fernando Alonso Alpine 29 juli, 1981 41

