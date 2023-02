Jan Bolscher

Maandag 13 februari 2023 19:42 - Laatste update: 20:04

Aston Martin is het zevende team dat het doek van de wagen voor aankomend seizoen trekt. De Britse formatie hoopt met de AMR23 te klimmen op de ranglijst nadat de afgelopen twee jaar de zevende plaats werd behaald.

Aston Martin heeft in de vorm van Fernando Alonso en Lance Stroll een line-up met ervaring voor aankomend seizoen, nadat Sebastian Vettel eind 2022 een punt achter zijn loopbaan zette. De Spaanse routinier en tweevoudig wereldkampioen is met zijn 41 jaar de meest ervaren man op de grid, maar ook Stroll gaat alweer een tijdje mee. De 24-jarige Canadees en zoon van teameigenaar Lawrence Stroll debuteerde in 2017 bij het team van Williams, wat betekent dat ook hij aan alweer zijn zevende seizoen in de koningsklasse begint.

Lancering AMR23

De lancering van de AMR23 gaat om 19:00 uur lokale tijd van start vanuit de fabriek van het team in Silverstone, wat betekent dat het evenement in Nederland om 20:00 uur aanvangt. Het hele gebeuren wordt gepresenteerd door de Britse Rachel Brookes en is in onderstaande video live te bekijken. In tegenstelling tot een groot deel van de overige negen renstallen gaat Aston Martin de daadwerkelijke auto voor aankomend seizoen lanceren, en dus niet alleen de nieuwe livery. Werk onderstaande video niet, klik dan hier.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)