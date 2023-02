Brian Van Hinthum

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt met een aardige snelheid op ons afgestormd en over precies drie weken hebben we de eerste Grand Prix van het jaar alweer achter ons liggen. Ook dit seizoen kunnen we weer de nodige interessante gevechten tussen coureurs verwachten en wij lichten er een aantal toe.

Inmiddels zitten we alweer op de helft van alle onthullingen van de auto's en later op de maandag komen daar de wagens van McLaren en Aston Martin bij. Over anderhalve week staan de wintertests op het programma in Bahrein en vanaf daar gaat het hard, want een week later gaan we de Grand Prix van Bahrein alweer rijden en zijn we officieel begonnen aan het Formule 1-seizoen van 2023. Vanzelfsprekend hopen we dat het een stuk spannender gaat worden dan vorig seizoen, toen Max Verstappen redelijk snel zijn tweede wereldtitel wist veilig te stellen. Naar welke duels op de baan kunnen we dit seizoen het meeste uitkijken? We zetten ze op een rij.

Verstappen versus Hamilton

Het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid, maar je mag er wel een klein beetje op hopen. Na het ongekende 2021-seizoen hopen we natuurlijk met zijn allen nog eens op een nieuwe editie van Max Verstappen versus Lewis Hamilton. De Nederlander wist in 2021 voor het eerst in vijf jaar tijd een serieus gevecht met de Brit op te bouwen, die in de jaren daarvoor telkens relatief eenvoudig naar de wereldtitel kon rijden, ondanks een paar speldenprikjes van Sebastian Vettel. In 2021 moest hij eindelijk weer werken voor zijn geld en kwam de Brit er al vrij snel achter dat hij in Verstappen een geduchte concurrent had gevonden.

Uiteindelijk werd het een zenuwslopende, controversiële en soms ook wat onvriendelijke race naar de wereldtitel, waarbij we allemaal weten wie aan het langste eind trok. In 2022 hoopten we op een herhaling van die intense strijd, maar Hamilton moest met zijn matige W13 lijdzaam toezien hoe hij geen enkele vuist kon maken tegen Verstappen en zijn ontketende RB18. Toch leek er langzaam maar zeker richting het einde van het seizoen verbetering zichtbaar bij de Duitse renstal én wordt er in de winter weer veelvuldig gesproken over de Zilverpijlen. Mochten ze daadwerkelijk de stap richting Red Bull en Ferrari gezet hebben, kunnen we wellicht weer veel intense gevechten tussen deze twee rivalen gaan verwachten.

De Vries versus Tsunoda

Dan een heel interessant gevecht waar de tweede Nederlander die dit jaar op de grid te vinden is bij betrokken is. Nyck de Vries mag op 28-jarige leeftijd zijn rookie-jaar in de koningsklasse gaan aanvangen en krijgt te maken met de zes jaar jongere Yuki Tsunoda. De Japanner begint echter aan zijn derde jaar bij AlphaTauri en is dus ironisch genoeg de ervaren man. De afgelopen jaren kon Tsunoda zich vaak verschuilen achter de ervaring van maatje Pierre Gasly en werd er van hem niet verwacht dat hij de toch hoger aangeschreven Gasly wel even zou verslaan op de baan.

Voor 2023 gaat dat echter totaal anders zijn. Hij krijgt in de vorm van De Vries dus te maken met een 'rookie' in de Formule 1 en dus zullen de ogen op Tsunoda gericht zijn wat betreft het trekken van de AlphaTauri-kar, terwijl De Vries wellicht wat vrijer in zijn hoofd kan beginnen aan zijn Formule 1-avontuur. De Friese coureur wordt over het algemeen gezien als een snelle rijder en dus lijkt Tsunoda zijn handen vol te gaan hebben om zijn zitje in de koningsklasse bij het zusterteam van Red Bull te behouden. Het wordt uiterst interessant om te zien hoe de strijd om de leiding in het team van Franz Tost zich zowel op als naast de baan gaat ontvouwen.

Hülkenberg versus Magnussen

Het team van Haas kan na het aan de kant schuiven van de jonge Mick Schumacher het komende jaar beschikken over een uiterst volwassen en ervaren line-up. Beide heren hebben namelijk een totaal van 322 Grands Prix erop zitten. Het lijkt de ideale samenstelling voor een vruchtbare samenwerking, maar Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben een verleden. Het tweetal raakte elkaar op de baan tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2017, waarna Hülkenberg besloot om zijn collega na afloop op te zoeken om verhaal te halen.

De twee kregen het aan de stok tijdens de interviews in het vierkantje. De Duitse coureur stapte naar Magnussen toe en noemde hem onsportief, waarop de Deen zei: "Suck my balls!" Het moment is in ieder geval bij vele fans lang bijgebleven, maar zelf zeggen ze dat ze er inmiddels om kunnen lachen en het achter ze ligt. Tóch is wel duidelijk dat het tweetal de confrontatie met elkaar niet uit de weg gaat en daarnaast zullen zij beiden willen strijden voor de leidersrol in het team, daar dat de kansen op een langer verblijf bij de Amerikaanse renstal aanzienlijk kan vergroten. Het wordt interessant om te zien hoe zich dat gaat ontvouwen.

Gasly versus Ocon

Dan hebben we nog een nieuwe samenstelling aan coureurs bij een team die een roerig verleden kennen. Hoewel landgenoten over het algemeen in een sport als de Formule 1 prima door één deur kunnen, is dat bij Pierre Gasly en Esteban Ocon wel eens anders geweest. Naar verluidt zouden de twee heren in het verleden goede vrienden geweest zijn in hun jonge jaren, maar is dat naar verloop van tijd gekanteld de andere kant op en zouden beide families elkaar tegenwoordig niet meer kunnen luchten of zien en zorgde het af en toe zelfs voor de nodige confrontaties op de kartbaan.

Desalniettemin hebben zowel Gasly als Ocon in de afgelopen maanden verteld dat de strijd tussen hen achter zich ligt en ze op een professionele manier met elkaar proberen om te gaan. Tóch is er in de Formule 1 nooit veel nodig om het vuurtje tussen twee personen op te stoken en te zorgen voor een uiteindelijk flink onderkoelde relatie, zo zagen we afgelopen jaar ook tussen Ocon en Fernando Alonso gebeuren. Kunnen de Fransen wel in harmonie met elkaar door één deur bij Alpine of gaan we een hoop spektakel zien vanuit het Franse team? Wij zijn benieuwd.

Hamilton versus Russell

Voorlopig lijkt het qua samenwerking tussen Lewis Hamilton en George Russell aardig voor de wind te gaan. Het tweetal lijkt goed door één deur te kunnen bij het team van Mercedes en in 2022 leek het allemaal zeer gemoedelijk eraan toe te gaan binnen de Duitse renstal. Toen het niet Hamilton, maar uiteindelijk Russell was die de Grand Prix van Brazilië op zijn naam wist te schrijven voor de eerste en enige Mercedes-overwinning van het seizoen, leek de destijds 37-jarige Brit ook oprecht blij voor de eerste overwinning van zijn landgenoot.

Echter ging het vorig jaar niet echt om de serieuze knikkers en stond er geen kampioenschap op het spel. Hoe gaat het eraan toe binnen het team als de W14 een auto blijkt die wél mee kan doen om de titel? Zowel Hamilton als Russell hopen in dat geval ongetwijfeld te mogen gaan voor het wereldkampioenschap, maar dat kan dure punten gaan kosten voor het team. Wordt er in dat geval een kant gekozen of kiest Toto Wolff voor het vrije gevecht met alle gevolgen van dien? En hoe gaat dat werken voor de relatie tussen de twee? Het kan een hoop vuurwerk gaan opleveren.

Verstappen versus Leclerc

Ten slotte pakken we nog een tweede potentieel gevecht van Verstappen erbij: eentje waarvan we met name in de eerste helft van het vorige seizoen een aantal heerlijke momenten hebben mogen opvangen. Verstappen en Charles Leclerc wisten ons in de eerste helft van het vorige seizoen meermaals te trakteren op een aantal heerlijke gevechten om de overwinning. De gevechten op de baan tussen de twee leeftijdgenoten gingen er fel maar eerlijk aan toe en dat zorgde voor een aantal prachtige inhaalacties en momenten op de baan.

Het leek erop dat we ons konden gaan opmaken voor een heel seizoen aan dit soort intense gevechten, maar uiteindelijk was het Leclerc die richting de helft van het seizoen steeds meer moest afhaken. Was het de ene keer niet door het gestuntel aan de pitmuur van Ferrari, was het later wel weer door eigen foutjes. Het was jammer, want het beloofde gevecht tussen Verstappen en Leclerc bleef uiteindelijk uit. Gaan we in 2023 opnieuw een kans krijgen nu Ferrari onder leiding staat van Fred Vasseur? We gaan het zien.

