Jan Bolscher

Woensdag 8 februari 2023 20:43

In totaal hebben vier van de tien teams een eerste impressie gegeven van het wapenfeit voor het Formule 1-seizoen van 2023, wat betekent dat we nog zes lanceringen te gaan hebben. In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

Het Formule 1-team van Haas trapte het 'car launch season' op 31 januari af met de lancering van de livery voor de VF-23. De Amerikaanse renstal heeft in Money Gram een nieuwe naamsponsor gevonden, en dat gaat gepaard met een - zo is inmiddels duidelijk - nieuw jasje. De kenmerkende witte basis van de afgelopen jaren heeft plaatsgemaakt voor een grotendeels zwarte livery, waar rode en witte tinten op terug te vinden zijn. Het design werd bij een groot deel van de fans zeer goed ontvangen, al is het voor Haas te hopen dat het seizoen niet net zo'n deceptie wordt als de laatste keer dat er met een zwarte livery werd gereden...

Red Bull Racing was op 3 februari het tweede team dat de 'nieuwe' kleurinstelling bekendmaakte. Het lag al in de lijn der verwachting, maar de RB19 ziet er grotendeels exact hetzelfde uit als zijn voorganger van afgelopen seizoen. Op een paar nieuwe sponsornamen na is er qua livery weinig nieuws te ontdekken. En dat is volgens Max Verstappen geen enkel probleem: "Onze livery is al een aantal jaar ongeveer hetzelfde, maar ik vind het altijd een auto die er heel gaaf uitziet", vertelde hij. "Het laat alle kleuren van Red Bull goed zien en we hebben veel succes gehad op deze manier, dus waarom zouden we het omgooien?"

Op 6 februari was het de beurt aan Williams. Ook de Britse formatie heeft voor vrijwel exact dezelfde livery als afgelopen jaar gekozen, al was dat hier wat verrassender. Williams heeft de handen namelijk ineen geslagen met het iconische Gulf Oil, waardoor veel fans hoopten dat de kleuren van weleer terug zouden komen op de auto van Williams. Alfa Romeo heeft daarentegen wel gekozen voor een nieuw jasje. De Zwitserse renstal liet op 7 februari zien dat er is gekozen voor livery waarbij zwart en rood de boventoon voeren. Ook deze werd bij een groot deel van de fans erg goed ontvangen.

Overige lanceringen

Al met al betekent het dat we nog zes lanceringen te gaan hebben, met AlphaTauri als eerstvolgende. De Italiaanse renstal trekt op zaterdag 11 februari het doek van de wagen vanuit New York, waarna het op 13 februari de beurt is aan Aston Martin. Daar vindt het evenement in Silverstone plaats. McLaren onthult diezelfde dag de nieuwe wagen in het Britse Woking. Ferrari volgt op 14 februari vanuit Maranello, Mercedes op 15 februari vanuit Silverstone en Alpine op 16 februari vanuit London. Bekijk het schema hieronder.

Team Datum onthulling auto 2023 Tijd (NL) Haas Dinsdag 31 januari 15:00 uur Red Bull Racing Vrijdag 3 februari 15:00 uur Williams Maandag 6 februari 15:00 uur Alfa Romeo Dinsdag 7 februari 10:00 uur AlphaTauri Zaterdag 11 februari 23:30 uur McLaren Maandag 13 februari 18:00 uur Aston Martin Maandag 13 februari 20:00 uur Ferrari Dinsdag 14 februari Nog niet bekend Mercedes Woensdag 15 februari 09:15 uur Alpine Donderdag 16 februari Nog niet bekend

Fotocollectie gelanceerde auto's

