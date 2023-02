Jan Bolscher

Woensdag 8 februari 2023 18:44

McLaren heeft de jubileumvieringen voor het 60-jarig bestaan van het merk afgetrapt met een transformatie van het Technology Centre in het Britse Woking. Ook krijgt de auto voor het 2023-seizoen de speciale naam MCL60.

Het bedrijf werd in 1963 opgericht door Bruce McLaren, die destijds actief was als Formule 1-coureur. In 1966 nam McLaren zelf voor het eerst als team deel aan de koningsklasse, om vijf jaar later voor het eerst een Grand Prix te winnen. Ook domineerde McLaren datzelfde jaar in de Amerikaanse Can-Am Series: een destijds gerenommeerd sportwagenkampioenschap. Sindsdien is de Britse formatie uitgegroeid tot een van de grootste constructeurs uit de geschiedenis van de sport. Vandaag de dag heeft McLaren 12 wereldkampioenschappen bij de coureurs op haar naam staan. Het constructeurskampioenschap werd maar liefst acht keer gewonnen.

Technology Centre en nieuwe auto

Het laatste grote succes dateert inmiddels echter alweer uit 2008. Toen greep Lewis Hamilton zijn eerste wereldkampioenschap in dienst van de Britse renstal. McLaren zal het 60-jarige jubileum over heel 2023 op verschillende manieren vieren, en de eerste grote onthulling is inmiddels gedaan via social media: het Technology Centre is omgetoverd tot een "levendig en meeslepend middelpunt." Ook krijgt de auto voor het aanstaande Formule 1-seizoen de naam MCL60, ondanks dat zijn voorganger de MCL36 heette.

This year marks 60 years since Bruce founded McLaren. To start our year-long celebration, weā€™ve transformed our home, the MTC, into a vibrant and immersive centrepiece. #McLaren60 #ForeverForward pic.twitter.com/47EjSKbwsN — McLaren Automotive (@McLarenAuto) February 8, 2023

Proud of our past. Embracing our present. Shaping our future. šŸ‘Š



A special name for a special year. #MCL60 coming šŸ”œ šŸ‘€ pic.twitter.com/GRopoUh2At — McLaren (@McLarenF1) February 8, 2023

