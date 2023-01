Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 januari 2023 17:29

Zoals elk jaar is het voor de nodige coureurs op de grid erop of eronder in de Formule 1. Daar waar mannen als Max Verstappen en Lewis Hamilton natuurlijk rustig op hun plek zitten, is het voor een coureur als Mick Schumacher telkens weer op of eronder. Dat kostte de nodige mannen afgelopen jaar de kop, maar wie moet komend seizoen presteren om zijn stoeltje te behouden?

In een topsport als de Formule 1, waarbij de druk zo ontzettend hoog is om te presteren en waar zoveel geld in omgaat, kan je je niet zomaar een slecht seizoen veroorloven. Er moet gepresteerd worden en dat is het enige wat telt. Ook in 2022 zagen we de nodige namen sneuvelen nadat bleek dat zij niet konden brengen waar het team op gehoopt had. Schumacher werd aan de kant geschoven ten faveure van zijn ervaren landgenoot Nico Hülkenberg, terwijl het Daniel Ricciardo was die na zijn teleurstellende prestaties het veld moest ruimen bij McLaren. Hij werd ook vervangen dan een landgenoot: Oscar Piastri. Aan de andere kant kreeg Yuki Tsunoda nog eens het voordeel van de twijfel, voor hem lijkt 2023 opnieuw een jaar van erop of eronder te worden. Hij zal niet de enige zijn. We zetten een aantal namen op een rijtje.

Artikel gaat verder onder video

Yuki Tsunoda

Zoals gezegd wordt 2023 voor Tsunoda een belangrijk jaar. De kleine Japanner zag hoe zijn maatje Pierre Gasly vertrok richting Alpine. De afgelopen jaren kon Tsunoda zich vaak verschuilen achter de ervaring van de Fransman en werd er van hem niet verwacht dat hij de toch hoger aangeschreven Gasly wel even zou verslaan op de baan. Voor 2023 gaat dat echter totaal anders zijn. Hij krijgt in de vorm van Nyck de Vries te maken met een 'rookie' in de Formule 1 en dus zullen de ogen op Tsunoda gericht zijn.

De AlphaTauri-coureur staat aan de vooravond van zijn derde jaar op het hoogste niveau van de motorsport en daar waar hij met name in zijn eerste jaar genoeg tijd en ruimte kreeg van Helmut Marko om fouten te maken en te leren, werd er in jaar twee al meer van hem verwacht. Die test heeft Tsunoda weten te doorstaan en in 2023 mag hij opnieuw zijn kunsten vertonen. Het lijkt er echter wel op dat hij in het komende seizoen De Vries zal moeten verslaan om zijn zitje voor 2024 veilig te stellen, anders kan dit zomaar het laatste seizoen worden van de sympathieke Japanner.

Sergio Pérez

De volgende coureur uit de Red Bull-stal lijkt met een contract tot en met 2024 wel wat zekerder te zijn van zijn zaak, al zullen er meerdere factoren uit gaan maken hoe zijn toekomst na 2023 eruit ziet. Dat hij de snelheid van Max Verstappen niet bij gaat houden, dat moge inmiddels wel duidelijk zijn. Zo lang de Mexicaan er blijft staan, toeslaat wanneer het nodig is en de gewenste punten voor het coureurskampioenschap blijft binnen sprokkelen lijkt er niks aan de hand.

Toch moeten we ook rekening houden met een aantal andere factoren. Het wordt interessant om te zien hoe de samenwerking tussen Verstappen en Pérez zich in 2023 ontvouwt. Het Red Bull-tweetal leek op gespannen voet te leven rondom de Grand Prix van Brazilië in 2022, toen Verstappen weigerde een teamorder in te lossen om zijn Mexicaanse teamgenoot te helpen. Daarnaast heeft men in Daniel Ricciardo een coureur in huis gehaald die in principe zo zou kunnen instappen mocht Red Bull het gezien hebben met Pérez. Hoewel de leiding ontkent dat er plannen bestaan over Ricciardo in de Red Bull, is het wel een gemakkelijke en snelle uitweg bij onvrede over de Mexicaan.

Zhou Guanyu

Zhou Guanyu wist zijn eerste seizoen in de koningsklasse redelijk door te komen. De Chinees reed zijn eerste race tijdens de Grand Prix van Bahrein meteen de punten in en de toon leek gezet voor een mooie samenwerking. Vervolgens had Zhou hier en daar de nodige pech en het was dan ook weer even wachten tot hij zijn volgende punten pakte. Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan was het echter weer eens raak en pakte de Chinees een mooie achtste plek. Vanaf dat moment pakte hij echter nog maar één schamel puntje op Monza.

Zijn eindrekening kwam dus uiteindelijk op zes punten en dat moet in 2023 ongetwijfeld beter, zeker als je in ogenschouw neemt dat teamgenoot Valtteri Bottas 42 punten meer wist te scoren met de Alfa Romeo. Het schamele puntenaantal werd met de mantel der liefde bedekt onder het mom van rookieseizoen, maar achter dat excuus kan de Aziaat in 2023 niet meer schuilen. Hoewel hij wellicht door zijn marketingwaarde in China wat extra waarde vertegenwoordigt, moet Zhou in het komende seizoen wel écht gaan presteren. Anders kan het zomaar einde oefening zijn.

Nyck de Vries

Nyck de Vries had een half jaar geleden wellicht geen rekening gehouden met het feit dat hij komend seizoen een zitje bij AlphaTauri in de Formule 1 zou hebben, maar de Friese coureurs heeft het toch maar mooi geflikt. De Grand Prix van Italië deed alles keren in de loopbaan van De Vries en nadat hij mocht invallen voor Alex Albon en knap twee punten wist te scoren voor Williams, stond de telefoon roodgloeiend in huize De Vries. Hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij de Red Bull-stal en zal meteen moeten bewijzen dat hij er staat.

Hoewel de Nederlander natuurlijk als rookie de koningsklasse binnenstapt, is hij wel op een relatief wat hogere leeftijd, dus zullen er wellicht niet al te veel fouten weggestreept worden onder het mom van zijn jonge leeftijd. In de vorm van Tsunoda lijkt hij een teamgenoot te hebben waar hij zich mee moet kunnen meten, al lijkt het vooral zaak te worden om niet te veel gekke dingen te doen en hier en daar wat punten te sprokkelen voor het zusterteam van Red Bull. Mocht hij dat voor elkaar krijgen, lijkt hij ook in 2024 ook wel de kans te krijgen. Niets is echter zeker in de Formule 1.

Het wordt bij het Franse Alpine een line-up om van te smullen met Esteban Ocon en Pierre Gasly in de gelederen. De twee Fransen hebben een roerig verleden samen, al moeten ze nu gaan bewijzen tóch prima door één deur te kunnen. Gasly wordt over het algemeen gezien als een zeer kundige coureur, maar hij moet natuurlijk nog wel zijn weg gaan vinden binnen het nieuwe team. De ogen zullen dit jaar met name gericht zijn op Ocon, die de Franse kar moet gaan trekken.

Vorig jaar had hij te maken met Fernando Alonso, die hij in ieder geval wist te verslaan in het wereldkampioenschap: Ocon scoorde elf punten meer dan de ervaren Fransman en dus lijkt hij de rol van teamleider op zich te kunnen nemen. Het wordt interessant om te zien hoe het zich komend seizoen gaat ontvouwen bij Alpine. Wat gebeurt er met het team als er tóch een interne strijd ontstaat? En kan Ocon dit jaar eindelijk die volgende stap in zijn carrière zetten? Met zijn 26 jaar en jaren aan ervaring wordt er dit jaar toch wat extra's verwacht in Frankrijk.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)