Felipe Massa is van mening dat Charles Leclerc het verdient om voor het wereldkampioenschap Formule 1 te kunnen vechten, maar dan moet Ferrari eerst haar zaakjes op orde zien te krijgen volgens de Braziliaan.

De Italiaanse grootmacht begon afgelopen jaar zeer sterk aan het Formule 1-seizoen met twee overwinningen in drie races, terwijl bij grote concurrent Red Bull Racing betrouwbaarheidsproblemen aan de orde van de dag waren. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez kreeg hun zaakjes echter niet veel later op orde, terwijl het seizoen van Ferrari in hoog tempo bergafwaarts ging. Een combinatie van betrouwbaarheidsproblemen, persoonlijke fouten en strategische blunders maakten dat de jacht op het wereldkampioenschap uitliep op opnieuw een deceptie. Het laatste constructeurskampioenschap van de renstal uit Maranello dateert daarom nog altijd uit 2008.

Competitieve auto voor Leclerc

Massa is van mening dat Ferrari met Leclerc een toekomstig wereldkampioen in huis heeft, mits de formatie orde op zaken weet te stellen: "In de eerste plaats denk ik dat Charles het fantastisch doet. Hij is een fantastische coureur en verdient het om in een competitieve auto te zitten", klinkt het tegenover de Poolse website Swiat Wyscigow. "Hij verdient de kans om als coureur voor het kampioenschap te vechten, maar ik denk dat ze eerst het probleem op moeten lossen. Ze moeten de dingen veranderen die niet werken."

Drie belangrijke verbeterpunten

En dat komt neer op drie grote verbeterpunten volgens de elfvoudig Grand Prix-winnaar: "De strategie, maar ook tal van andere dingen. Ze hadden mechanische problemen aan het begin van het seizoen, ze hadden problemen in de pitstraat en ze hadden heel, heel veel problemen met de strategie", aldus Massa. "Uiteindelijk moet alles perfect zijn om het kampioenschap te winnen. In zo'n seizoen is het daarom belangrijk om dingen op de juiste manier op te lossen. Als je dingen gaat veranderen en je daardoor de verkeerde weg in slaat, is dat niet best. Je moet de dingen op de juiste manier oplossen en dat moet je snel doen."

