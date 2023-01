Jan Bolscher

Woensdag 18 januari 2023 20:15 - Laatste update: 20:20

Lando Norris heeft zich meerdere keren uitgesproken over zowel zijn eigen problemen met mentale gezondheid, als over hoe belangrijk het is om in het algemeen aandacht te vragen voor het onderwerp. Het leidde ertoe dat meerderde fans de McLaren-coureur vertelden dat hij hun leven heeft gered.

Norris maakte in 2019 zijn Formule 1-debuut bij het team van McLaren en heeft het sindsdien meer dan eens moeilijk gehad met zijn mentale gezondheid. De 23-jarige Brit vertelde in 2021 al eens dat hij kampte met een gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor hij het gevoel had niet goed genoeg te zijn voor de Formule 1. Maar ook recent sprak hij zich uit over zijn mentale problemen. Toen omdat hijzelf en zijn inmiddels voormalige vriendin Luisinha Oliveira nare opmerkingen en zelfs doodsbedreigingen via social media kregen toegestuurd.

Artikel gaat verder onder video

Mentale problemen

Een aantal jaar geleden sloeg Norris de handen ineen met Mind, een liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheid. Sindsdien heeft hij meerdere opwachtingen in verschillende televisieprogramma's gemaakt om over het onderwerp te praten. "Dat hoefde ik niet te doen", vertelt Norris tegenover GQ, verwijzend naar zijn televisiewerk. "Het was een keuze omdat ik het er in 2019 en 2020 zelf best moeilijk mee heb gehad. Ik wist gewoon niet hoe ik ermee om moest gaan. Ik hield alles binnen en dat schade mijn geloof in mijzelf en mijn zelfvertrouwen, dat zakte tot een dieptepunt.

Fans geholpen

Inmiddels gebruikt Norris zijn eigen platform om aandacht te vragen voor het onderwerp. "Ik twijfelde aan mijzelf. Ben ik goed genoeg voor de Formule 1? Kan ik hiervan terugkomen?" Maar op een gegeven moment realiseerde Norris zich dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen: "Er zijn mensen die je supporten en mensen die dat niet doen. Ik weet van mijzelf dat ik doe wat ik kan. Een aantal mensen vertelden dat ik hun leven had gered. Dat komt behoorlijk binnen."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)