Jan Bolscher

Maandag 9 januari 2023 19:58

Joylon Palmer heeft Max Verstappen aangewezen als beste Formule 1-coureur van het afgelopen seizoen. De Brit zag hoe de Red Bull Racing-coureur een nieuw niveau bereikte, terwijl hij zijn rivalen fouten liet maken.

Verstappen legde afgelopen jaar één van de meest dominante seizoenen op de mat die de sport ooit heeft gezien. De 25-jarige coureur schreef 15 van de 22 races op zijn naam en verbrak meerdere indrukwekkende records. Vier races voor het eind kroonde hij zichzelf voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen, terwijl Red Bull Racing niet veel later definitief een einde maakte aan de succesreeks van Mercedes in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Met hand en tand

"Dit jaar heeft Max niet alleen een nieuw niveau bereikt, maar zijn rivalen begonnen ook meer fouten te maken in een poging de achterstand op de kampioen goed te maken", vertelt Palmer op de website van de Formula 1. "Vanaf de start leek het alsof Max een andere coureur was; hij vocht met hand en tand in de openingsronden, maar tekende uiteindelijk liever voor een tweede plaats dan dat hij alles riskeerde met een aanval op Charles Leclerc."

Een nieuw niveau

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Hij hield zijn zenuwen in bedwang tijdens tegenslagen vroeg in het seizoen en naarmate het jaar vorderde werd de Red Bull steeds beter en haalde Max er steeds meer uit. Het resultaat was een van de meest dominante seizoenen die we ooit hebben gezien waarin Max de meeste overwinningen ooit in één jaar behaalde. De resultaten zullen het er op papier makkelijk uit laten zien, maar onder de oppervlakte waren er fantastische ritten in alle scenario's."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)