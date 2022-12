Ian Parkes & Jan Bolscher

Valtteri Bottas is onder de indruk van het feit dat Alfa Romeo-teammaat Zhou Guanyu weinig fouten heeft gemaakt afgelopen seizoen. Volgens de Fin is dat niet vanzelfsprekend voor een debutant in de Formule 1.

Bottas maakte eind vorig jaar de overstap naar Alfa Romeo nadat hij bij Mercedes werd vervangen door George Russell. Alhoewel de Zwitserse formatie in de rangorde een stap terug was, bleek al snel dat het Bottas goed deed om niet langer tweede viool naast Lewis Hamilton te spelen. De 33-jarige coureur oogde bevrijd en boekte met name in het begin van het seizoen een aantal indrukwekkende resultaten en ontpopte zich daarnaast als mentor voor zijn teammaat. Zhou maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 1, maar ook de 23-jarige Chinees zelf maakte indruk.

Goede ontwikkeling

In gesprek met GPFans krijgt Bottas de vraag of Zhou de juiste man is voor het team: "Aan het begin van het jaar, toen wij al punten aan het scoren waren, moest hij nog veel leren. Hij heeft nog steeds wel een boel te leren. Maar inmiddels is hij zich goed aan het ontwikkelen", klinkt het. "Hij wordt steeds sneller, zijn feedback wordt steeds preciezer, hij krijgt steeds meer zelfvertrouwen en er waren kwalificaties waarbij hij voor mij eindigde. Hij is echt heel snel en je eerste jaar in de Formule 1 is nooit makkelijk. Helemaal niet vanwege de druk omdat je moet bewijzen dat je er thuishoort. Ik denk dat hij het uitstekend heeft gedaan", klinkt het.

Weinig fouten

Wat vooral indruk op Bottas heeft gemaakt, is het feit dat Zhou relatief weinig fouten heeft gemaakt in zijn eerste jaar: "Dat is best speciaal voor een rookie. Normaal gesproken maken nieuwkomers best wat fouten. Of dat nu crashes zijn, fouten tijdens de kwalificaties of domme foutjes tijdens de race. Als rookie is hij best wel consistent geweest en dat betekent dat dat hij mentaal ook behoorlijk sterk is. Hij heeft zichzelf toegestaan om zich te ontwikkelen en alles stap voor stap te nemen."