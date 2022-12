Jan Bolscher

Vrijdag 16 december 2022 18:29

Ramon Drost was tot voor kort fulltime in dienst bij het Formule 1-team van Alpine, waar hij als data engineer de wereld rondvloog om aan de auto's van Nico Hülkenberg en later Esteban Ocon te werken. In gesprek met GPFans geeft hij een inkijkje in dit drukke bestaan.

We spreken Drost in Zwolle, op een steenworpafstand van zijn kersverse eigen onderneming: Raptor Pro Performance. Hier verhuurt hij zichzelf aan teams of individuen in de professionele motorsport om zo zijn opgedane kennis en ervaring in de Formule 1 te delen. Op deze manier is hij actief in verschillende raceklassen. Daarnaast is Drost in een andere vorm nog altijd werkzaam voor het Formule 1-team van Alpine. Door een stapje terug te doen, kan hij nu beide dromen combineren. Drost sluit echter niet uit dat de Formule 1 in de toekomst weer centraal komt te staan, bijvoorbeeld als Alpine besluit om met roulerende ploegen te gaan werken. Fulltime onderdeel uitmaken van het Formule 1-circus is immers een druk bestaan.

Inkijkje achter de schermen

"Zelf heb ik die druk eigenlijk nooit echt gevoeld", vertelt Drost. "Ik heb er altijd met plezier gewerkt en er ook altijd van genoten. Maar om een beetje een inkijkje te geven in hoe het raceweekend er voor het personeel uitziet: De eerste personeelsleden gaan er op maandag heen zodat ze op dinsdag de box op kunnen zetten. Woensdag kunnen dan de monteurs en andere engineers aankomen, zodat op woensdag en donderdag de auto in elkaar gezet kan worden. Vrijdag heb je dan natuurlijk de vrije trainingen en dan volgt de rest van het weekend om de race te volbrengen. Het is een lange rit. Van maandag tot maandag ben je van huis voor één race."

En met de steeds voller wordende kalender wordt de werkdruk er niet minder op; in 2023 staan er maar liefst 24 races gepland. En dat is echt het maximale, aldus Drost: "Want daarnaast komen alle testen er ook nog bij, dus dat betekent nog meer weken van huis." Hij kan zich dan ook goed voorstellen dat sommigen op een gegeven moment terug naar hun gezin willen: "Voor sommige mensen is het gewoon echt te veel. Dat merk je soms ook wel. Als je drie races achter elkaar hebt, ben je drie weken van huis. Soms doen ze er dan nog een test achteraan. Dat is allemaal wel prima, maar je moet er wel tegen kunnen. Het wordt wel steeds meer, en er wordt steeds meer van je gevraagd."

Het is een stukje passie, maar soms ben je zo druk dat je de passie en de liefde een beetje vergeet Ramon Drost

Werken in ploegendiensten zou volgens Drost de oplossing kunnen zijn: "Bepaalde teams proberen dat nu ook. Ik denk dat dat wel de manier is om hiermee verder te gaan. Het is allemaal wel heel mooi hoor; steeds meer races. Vooral voor de fans. Maar voor het werkend personeel is het soms een beetje zwaar. Het is een stukje passie, maar soms ben je zo druk dat je de passie en de liefde een beetje vergeet. Dat was bij mij niet zozeer het geval. Ik had nog steeds heel veel liefde en passie voor het werk, maar bij bepaalde jongens kan ik me voorstellen dat ze denken: 'Ik weet niet of ik dit nog wel zo leuk vind als ik zo veel van huis ben.' Het is echt een levensstijl geworden."

Data engineer

Drost was als trackside data engineer verantwoordelijk voor de elektronica van de auto, zodat alle systemen goed afgesteld konden worden: "Ik moest ervoor zorgen dat het allemaal goed werkte en dat de systemen goed gekalibreerd waren, zodat de juiste data werd gegenereerd voor de andere engineers." In maart van dit jaar, na de testdagen in Bahrein, heeft hij het team in deze functie verlaten. Drost was dus nog volop betrokken bij de ontwikkeling van de A522, de auto van Alpine voor het seizoen van 2022. "Dat kwam omdat ik niet naar een ander Formule 1-team ben gegaan. Ik had een ander doel - mijn eigen onderneming beginnen - en daarom ben ik er tot de laatste details bij betrokken geweest om die auto zo goed mogelijk met mijn kennis en ervaring over te kunnen dragen."

Best of the rest

Na een spannende strijd met het team van McLaren is Alpine dit jaar op de vierde plaats bij de constructeurs geëindigd. De eerste plek achter de topteams, en daarom mag de Franse fabrieksformatie zichzelf best of the rest noemen. Het gat met McLaren bedroeg echter slechts 14 punten. "Ik denk dat het behalen van de vierde plaats een goed resultaat is", vertelt Drost desgevraagd. "Maar als je kijkt naar het puntenverschil met McLaren... Dat had wel beter gekund aangezien ze toch wel wat betrouwbaarheidsprobleempjes hebben gehad. Dat hadden ze niet direct verwacht, maar dat is helaas wel gebeurd."

Je zag wel dat zodra iedereen de focus heeft op de betrouwbaarheid, dat ze er dan ook staan om een goede bak punten binnen te halen Ramon Drost

"Als je kijkt naar de kwalificatiesnelheid en de racesnelheid zat er gewoon echt heel veel in", vervolgt Drost. "Als je dan een paar keer een DNF pakt, dan doet dat wel zeer. Aan het eind van het seizoen ga je dan ook zien dat het nog best wel lastig wordt met McLaren om die vierde positie te behalen. Je zag wel dat zodra iedereen de focus heeft op de betrouwbaarheid, dat ze er dan ook staan om een goede bak punten binnen te halen. Ik denk dat ze in de laatste race wel hebben bewezen dat ze verdiend vierde zijn geworden", doelt hij op de zevende plaats van Ocon na een uitvalbeurt voor Fernando Alonso vanwege een waterlek. "Maar ze hadden wel gehoopt op meer punten natuurlijk."

De pijn van een uitvalbeurt

In totaal viel er afgelopen seizoen acht keer een Alpine uit. Zes keer was het de auto van Alonso, twee keer die van Ocon. Drost weet hoe het voelt om zo'n auto stil te zien vallen, met name als deze in de punten rijdt: "Dat is echt wel heel vervelend en dat doet ook gewoon echt pijn", klinkt het. "Je weet dat iedereen gewoon echt knetterhard werkt. Iedereen werkt meer dan 15 uur per dag. Niet alleen op het circuit, maar ook op de fabriek. Als je dan ieder punt nodig hebt om als vierde bij de constructeurs te eindigen en de auto dan stilvalt terwijl je echt een bak punten mee kon nemen om die vierde plek veilig te stellen, dan doet dat gewoon zeer. Dat is gewoon naar."

Seizoen 2023

Alonso heeft inmiddels de overstap naar Aston Martin gemaakt, waar hij naast Lance Stroll komt te rijden. Pierre Gasly neemt zijn zitje over. Alpine beschikt zodoende volgend jaar over twee Franse coureurs. Allebei 26 jaar oud, en allebei gretig. Drost denkt dat dat zowel een gevaar is voor het team, als een voordeel. "Het brengt een gevaar met zich mee omdat ze zich allebei willen bewijzen, maar ik denk dat het goed is voor het team dat er weer een relatief ervaren coureur naast Esteban komt zitten in plaats van een jonge coureur die ze nog heel veel moeten leren, naast een ook relatief jonge coureur zoals Esteban. Ik denk dat dit wel de beste oplossing is. Ik verwacht dat Pierre Gasly echt goeie dingen gaat laten zien voor Alpine", besluit hij.

