Officieel: Vasseur vertrekt als teambaas bij Alfa Romeo

Jan Bolscher

Dinsdag 13 december 2022 09:10 - Laatste update: 09:22

De kogel is door de kerk: Fred Vasseur vertrekt na zes seizoenen als teambaas bij Alfa Romeo, waarmee hij de weg vrijmaakt voor een overstap naar Ferrari. De Fransman trekt de deur in januari officieel achter zich dicht.

Het vertrek van de teambaas en CEO van Sauber Motorsport komt niet als een verrassing. De afgelopen weken wordt Vasseur sterk gelinkt aan een overstap naar Ferrari, zelfs al voor het nieuws naar buitenkwam dat Mattia Binotto zijn taken bij de Italiaanse grootmacht neer zou leggen. Hij vertrekt officieel op 30 december. GPFans kan bevestigen dat Alfa Romeo op korte termijn de opvolger van Vasseur aan zal kondigen.

Artikel gaat verder onder video

Vertrek Vasseur

"Terwijl ik mij klaarmaak om mijn avontuur bij Alfa Romeo tot een einde te brengen, kan ik tevreden terugkijken op deze zes jaar samen", aldus Vasseur. "Ik ben iedere medewerker van het team veel dank verschuldigd, want zij zijn degenen die dit team weer op de been hebben gekregen en de ladder van deze sport hebben beklommen. Ik ben trots op het werk dat we samen als team en bedrijf hebben geleverd, en nog meer op de sterke funderingen die we hebben gelegd voor wat nog gaat komen." Vasseur vervolgt: "Maar waar ik het meest trots op ben zijn de mensen die dit alles mogelijk hebben gemaakt, die in de loop van de tijd vrienden zijn geworden. Dit team zal altijd als thuis voelen, en ik zal altijd voor ze juichen, waar ik ook ga."

Sterk seizoen

Vasseur voegde zich halverwege juli in 2017 bij het team, toen het nog campagne voerde onder de naam Sauber voordat het in 2019 transformeerde naar Alfa Romeo. Sindsdien zijn de prestaties zowel op als naast de baan verbeterd. De 54-jarige Fransman stond afgelopen seizoen aan het roer toen Alfa Romeo de zesde plaats bij de constructeurs veiligstelde, het beste resultaat van het team in de Formule 1 in de afgelopen tien jaar.