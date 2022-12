Jan Bolscher

Maandag 12 december 2022 20:29

Nikita Mazepin werkt naar eigen zeggen aan zijn comeback in de autosport. De 23-jarige Rus blijft goede hoop houden dat hij op een dag zelfs zijn rentree in de Formule 1 kan maken.

Mazepin debuteerde in 2021 in de koningsklasse bij het team van Haas, maar wist ondanks dat de auto van de Amerikaanse renstal verre van competitief was, weinig indruk te maken. Hij legde het regelmatig af tegen teammaat Mick Schumacher en stond meer dan eens achterstevoren op het circuit. In februari van 2022 kondigde Haas aan te breken met hoofdsponsor Uralkali en Mazepin vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Hij stak zijn onvrede over deze in zijn ogen oneerlijke beslissing niet onder stoelen of banken, maar daarna werd het stil rondom de veelbesproken coureur.

Instagram-post

Mazepin was echter aanwezig tijdens de laatste ronde van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi, en daar zorgde hij voor opgetrokken wenkbrauwen met een opmerkelijke post op Instagram. Hij beschreef stapsgewijs het rouwproces dat voor hem volgde na zijn vertrek uit de koningsklasse, en gaf de vertrekkende coureurs vervolgens een aantal adviezen. Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en Nicholas Latifi verreden daar allemaal hun - voorlopig - laatste race.

Comeback in de autosport

Zelf heeft Mazepin ook een tijdje niet meer achter het stuur gezeten, maar inmiddels is hij begonnen aan zijn comeback in de autosport. In gesprek met het Russische Championat vertelt hij via races buiten Rusland zijn rentree te willen maken: "Ik hoop dat ik daar in januari meer over kan vertellen." Ook blijft hij geloven in een terugkeer naar de Formule 1: "Op mijn laatste testdag in Spanje was ik sneller dan Mick Schumacher. Ik had al een plan om hem in de loop van het seizoen te verslaan. Wie weet had dat gekund."