Jan Bolscher

Zaterdag 3 december 2022 07:58 - Laatste update: 10:11

Daniel Ricciardo heeft een aantal adviezen voor landgenoot en opvolger bij McLaren, Oscar Piastri. Volgens de Australiër is het belangrijk om de verwachtingen realistisch te houden en veel te leren.

Ricciardo maakte eind 2020 de overstap van Renault naar McLaren, maar kende sindsdien twee lastige jaren bij de Britse formatie. De gehoopte goede resultaten bleven grotendeels uit, en dus werd besloten om zijn contract tot en met het einde van 2023 vroegtijdig te ontbinden. De man uit Perth wordt bij McLaren opgevolgd door de 21-jarige Piastri, terwijl hij zelf als derde coureur aan de slag gaat bij Red Bull Racing. Hier zal hij vooral promotionele activiteiten voor zijn rekening nemen.

Leren en rijden

In de podcast Beyond the Grid wordt Ricciardo gevraagd welk advies hij zijn opvolger mee zou willen geven: "Gewoon naar buiten gaan en rijden", klinkt het. "Dat lijkt een hele saaie reactie, maar... Je moet naar buiten gaan en gewoon rijden. Leer, wees een spons, maar rij. Je moet de lat niet te hoog leggen voor jezelf. Als je het achteraf beter hebt gedaan dan je had verwacht, fantastisch. Maar bekijk het van race tot race. Zolang je leert en je het gevoel hebt dat je iedere race beter wordt, ik denk dat dat alles is wat je van jezelf kan vragen."

2024

Ricciardo heeft acht Grand Prix-overwinningen op zijn naam staan, maar heeft een aantal moeizame jaren achter de rug. Hij vertrok eind 2018 bij Red Bull Racing omdat hij geen tweede viool naast Verstappen wilde spelen, maar bij Renault en McLaren wist hij nooit echt zijn draai te vinden. De 33-jarige coureur hoopt in 2024 echter weer fulltime op de grid te staan.