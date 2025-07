Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger lijkt het zeker te weten: ondanks dat Christian Horner is ontslagen bij het team van Red Bull Racing denkt de Oostenrijkse ex-coureur dat Max Verstappen bij het team zal blijven en dus geen transfer gaat maken naar Mercedes.

Verstappen staat opnieuw volop in de schijnwerpers nu duidelijk wordt hoeveel impact het vertrek van Christian Horner heeft op Red Bull Racing. Na 20 jaar moest Horner vertrekken en volgens velen was dat de prijs voor het slechte presteren van het team. Verstappen moet wekelijks tot het uiterste gaan om zijn RB21 onder controle te houden en ook heeft hij geen uitzicht op een constante samenwerking met de tweede coureur bij het team uit Milton Keynes, nadat Liam Lawson snel werd gedegradeerd naar Racing Bulls en nu ook Yuki Tsunoda lijkt te vechten om zijn zitje.

Schandaal rondom Horner heeft de boel opgeschud

Het schandaal rondom Horner heeft veel losgemaakt bij het team, waarbij zelfs de vader van Verstappen, Jos, zou hebben aangedrongen op een vertrek van de Britse teambaas. Na alle onrust is het nu tijd voor het team om weer te gaan werken als één geheel, zo denkt Berger. "Het belangrijkste is om het team te stabiliseren en Verstappen goed te re-integreren", begint Berger als advies richting het team. "Max heeft altijd benadrukt dat hij bij Red Bull wil blijven", merkte Berger op. "En ik geloof dat hij dat ook zal blijven doen na het ontslag van Horner", zo besluit hij tegenover Kronen Zeitung.

Horner verrast door besluit, dat zegt genoeg

"Zoals we weten was de relatie tussen Verstappen en Horner niet optimaal. Zijn vertrek zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn voor Max' vaste aanstelling", vermoedde hij. Horner gaf aan dat hij verrast was door het besluit van het Oostenrijkse raceteam om hem te laten gaan, en Berger was geïrriteerd: "Het was duidelijk dat het die kant op zou gaan. Als hij het niet besefte, is dat geen goed teken", zo besluit de oud-coureur.

