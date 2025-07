Wat is een halo, hoe werkt het en waarom gebruikt de Formule 1 het?

De halo is een cruciaal onderdeel van een Formule 1-auto geworden. Het heeft al meerdere keren de levens van coureurs gered. Maar wat is het precies en waar is het van gemaakt?

De halo werd in 2018 in de koningsklasse van de autosport geïntroduceerd. In datzelfde jaar vloog Fernando Alonso over Charles Leclerc bij de start op Spa-Francorchamps. Er stonden zwarte strepen van een van Alonso's banden op de halo van Leclerc. De halo redde het leven van Romain Grosjean, toen zijn Haas een vuurbal werd in Bahrein in 2020. Zat de halo niet op de auto, dan had zijn hoofd de vangrails geraakt. Op Silverstone in 2022 werd Dennis Hauger gelanceerd over een sausage kerb in de Formule 2 en crashte direct op de halo van Roy Nissany. In de Formule 1 had Zhou Guanyu mogelijk zijn koprol niet overleefd zonder halo, nadat de roll hoop het had begeven. De IndyCar heeft een aeroscreen, eigenlijk een halo maar dan met ramen, en in de Amerikaanse autosport heeft het ook levens gered.

Wat is de halo?

De halo is een met koolstofvezel bedekte titaniumbeugel die boven de cockpit van een Formule 1-auto is gemonteerd. Het is bestand tegen enorme impacts van bijvoorbeeld wielen of andere auto onderdelen, wat mogelijk het leven van coureurs kan redden.

Waarom heeft de Formule 1 de halo nodig?

Dodelijke ongelukken waarbij de coureur tegen het hoofd werd geraakt, zorgden voor discussies over de veiligheid in formuleklasses. Denk bijvoorbeeld aan Henry Surtees die in 2009 op Brands Hatch in de Formule 2 door een band werd geraakt, of Justin Wilson die in 2015 op Pocono in IndyCar een bumper op hoge snelheid op zijn helm kreeg. Het leidde tot ernstig hersenletsel.

Het overlijden van Jules Bianchi, nadat hij tegen een kraan was gecrasht in Japan in 2014, het laatst dodelijke ongeluk in de Formule 1, wordt ook vaak naar verwezen. Er is echter uit onderzoek gebleken dat de halo hem waarschijnlijk ook niet gered zou hebben. Toch werd het door andere crashes duidelijk dat de halo wel nodig was om de cockpit te beschermen.

Welke auto's gebruiken de halo?

De halo werd in 2018 voor het eerst in de Formule 1 gebruikt en de Formule 2 en Formule 3 volgden al snel. We zien het nu op alle formulewagens in de moderne, professionele autosport. Het GB4 Championship, wat gebruikmaakt van oudere Formule 4-auto's om de kosten laag te houden, was het laatste kampioenschap om de halo te introduceren. Dit gebeurde pas na 2024.

Zijn er alternatieven voor de halo?

Red Bull Technologies ontwikkelde een aeroscreen, een soort halo met raampjes, maar de FIA koos uiteindelijk toch om de halo te gebruiken voor de Formule 1. De IndyCar koos juist wel voor de Red Bull-aeroscreen en ook in Amerika redt het levens. Zo kwam er in Texas in 2022 een onderdeel van een ophanging recht op Callum Ilott af, maar de aeroscreen stootte het weg van zijn hoofd.

