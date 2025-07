Volgens Viaplay zelf, dat vandaag naar buiten bracht dat de abonneebasis is afgenomen, heeft de streamingdienst een flinke tik te verwerken gekregen. Het aantal gebruikers in de landen waar Viaplay actief is, is afgelopen kwartaal gedaald van 4,7 miljoen naar 4,3 miljoen.

De daling zou te maken hebben met het einde van de grote sportcompetities, zoals de Engelse Premier League, waardoor veel klanten ervoor kozen hun abonnement op te zeggen. Ook het aantal zakelijke abonnees is aanzienlijk afgenomen, al laat Viaplay het af weten om met specifieke cijfers te komen.

Viaplay en de Formule 1

Viaplay, dat sinds 2022 de Formule 1-uitzendingen in Nederland verzorgt, kreeg het al eerder zwaar te verduren. De kwaliteit van de sportuitzendingen en de commentatoren werden niet goed ontvangen, wat de dienst geen goed heeft gedaan qua imago. Dit heeft allemaal bijgedragen aan de problemen waar het bedrijf momenteel mee kampt.

Omzetdaling

Naast het aantal abonnees heeft Viaplay ook een daling in de omzet te pakken. De opbrengsten waren ruim 4,3 miljard Zweedse kronen, wat neerkomt op ongeveer 380 miljoen euro. Dit is een daling van zo'n 3,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Toekomst Viaplay

Viaplay hoopt in de aankomende maand een herstel te kunnen zien met het beginnen van nieuwe voetbalcompetities. Maar ook op het gebied van de Formule 1 wordt de concurrentie steeds groter. F1 TV Pro en de gratis races bij RTL Duitsland zetten Viaplay extra onder druk.