Carlos Sainz was in de beginjaren van de F1-carrière van Max Verstappen zijn teamgenoot bij Toro Rosso. Sindsdien heeft Sainz aardig wat teams versleten en heeft de Spanjaard nooit de kans gehad om het nog eens als teamgenoot tegen Verstappen op te nemen. Had de Spanjaard, als hij vanuit Red Bull Racing een aanbieding had gekregen, de kans gepakt om nog eens teamgenoot te worden van Verstappen?

In de podcast High Performance gaat Sainz in op hoe een duel met Verstappen als teamgenoot er nu uit zou zien, nu ze allebei beter zijn geworden als coureur. "Ik denk dat we allebei veel vooruitgang hebben geboekt als coureurs. Max is waarschijnlijk gegroeid als coureur, maar ik ook. Het is onmogelijk om te weten [hoe het zou lopen] en we zullen het waarschijnlijk nooit weten."

Sainz had aanbieding van Red Bull geaccepteerd

Sainz stelt echter wel dat, als Red Bull een aanbieding had gedaan om weer teamgenoot van Verstappen te worden, hij die aanbieding had geaccepteerd. "Als de kans zich had voorgedaan, had ik die waarschijnlijk gegrepen. Zou het het juiste team voor mijn carrière zijn geweest en hoe zou mijn leven er vanaf dat moment hebben uitgezien? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, dus het is niet de moeite waard om daarover te discussiëren." Dit zou dus betekenen dat hij die aanbieding de afgelopen jaren nooit heeft gekregen, terwijl de geruchten er wel meerdere keren waren.

Sainz zocht een team 'dat hem volledig steunde'

Sainz, die na zijn vertrek bij Toro Rosso reed voor Renault, McLaren en Ferrari, rijdt nu voor Williams en was op zoek naar een team waar hij het gevoel had dat hij de volledige steun kreeg. "Wat ik wel weet, is dat ik ook een team nodig had dat me volledig steunde. Ik weet wat mijn capaciteiten als coureur zijn en ik heb het gevoel dat Williams mij in dat opzicht de juiste omgeving heeft geboden om al die capaciteiten tot hun recht te laten komen. Ik denk dat er ook daardoor goede dingen beginnen te gebeuren. Als je de evolutie van de auto, de evolutie van het team en alles ziet. Ik denk dat het alleen maar beter zal worden, omdat ze mij de juiste omgeving hebben geboden."

