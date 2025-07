Charles Leclerc baarde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië van enkele weken terug opzien door zich volledig te laten gaan op de boardradio na zijn zeer teleurstellende kwalificatie op zaterdag. De Monegask geeft toe dat zijn frustraties zo nu en dan behoorlijk oplopen in de cockpit.

Ferrari leek het gehele weekend op het circuit van Silverstone er goed bij te zitten, maar in de kwalificatie vielen de rode bolides toch weer tegen. Max Verstappen zette een geweldig rondje neer van 1:24.892 en dat bezorgde hem die zaterdag nog de pole position. Lewis Hamilton kwam echter twee tienden tekort en bleef steken op P5, terwijl Leclerc niet verder kwam dan P6. De Monegask was ongelooflijk boos op zichzelf. "F*ck, f*ck, f*ck, f*ck! F*ck dat! Dat is hoe f*cking shit ik ben. Ik ben zo f*cking shit", klonk het over de boardradio.

Leclerc over zijn boardradio

De boardradio zorgde voor een hoop hilariteit op het internet, terwijl aan de andere kant ook mensen hun zorgen uitten over de hardheid waarmee Leclerc zichzelf onder vuur neemt bij dergelijke teleurstellingen. GPFans vraagt hem hoe hij zelf kijkt naar zijn virale boardradio: "Ik heb mijn momentjes gehad op de radio", zo kan Leclerc zijn lach maar ternauwernood onderdrukken. Vervolgens gaat hij op serieuzere toon verder: "Mijn frustraties kunnen hoog oplopen. Vooral als je gepassioneerd bent. Dan wil je het goed doen. Soms heb je spijt van dingen die je op de boardradio hebt gezegd, maar dat is in het heetst van de strijd."

