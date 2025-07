De toekomst van George Russell bij Mercedes hangt aan een zijden draadje, zo blijkt uit de woorden van Carlos Sainz in Talksport Driving. Ondanks een sterk seizoen blijft de toekomst van de Brit in het ongewisse vanwege geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen naar de Duitse grootmacht. Russell heeft nog geen contractverlenging gekregen, terwijl zijn huidige deal eind dit jaar afloopt.

De Nederlander, die zelf overweegt te vertrekken bij Red Bull vanwege tegenvallende resultaten, wordt in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes. Dit zou het zitje van de jonge Brit in gevaar kunnen brengen, aangezien het Duitse team openlijk interesse toont in de Red Bull-coureur. Verstappen heeft al contact gehad met Mercedes-teambaas Toto Wolff, al is er nog geen definitieve beslissing genomen.

Geen ideale situatie

Carlos Sainz, die zelf ervaring heeft met onzekerheid over zijn toekomst, toont begrip voor de situatie van Russell. "Als coureur is dit geen ideale situatie. We proberen allemaal te verbergen dat het je beïnvloedt, we proberen niet beïnvloed te worden," aldus de Spanjaard. Sainz moest zelf op zoek naar een nieuwe werkgever, nadat hij bij Ferrari werd vervangen door Lewis Hamilton.

Een sterk seizoen

Ondanks de heersende ruis gelooft de Williams-coureur in een positieve afloop voor Russell. "Ik geloof er sterk in dat je, net als ik vorig jaar, nog steeds een heel sterk seizoen kunt hebben met al die ruis over je toekomst en rondom je team. Dat blijkt wel uit wat George dit jaar doet en wat ik vorig jaar deed," aldus Sainz. Russell heeft dit seizoen al meerdere keren een plek in de top vijf veroverd en behaalde zelfs een overwinning in Montréal.

Ruimte voor Verstappen

Russell liet eerder al weten dat de kans groot is dat hij volgend jaar in de gelederen van Mercedes blijft. Mocht hij echter zijn zitje verliezen, dan liggen er alternatieven op tafel, zoals een overstap naar Red Bull of Aston Martin. Mercedes overweegt bovendien een eenjarig contract voor Russell om ruimte te houden voor Verstappen, mocht deze na 2026 de overstap overwegen.