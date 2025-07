De tweede coureur bij Red Bull Racing naast Max Verstappen zorgt sinds het vertrek van Daniel Ricciardo voor kopzorgen. De huidige prestaties van Yuki Tsunoda lijken ervoor te zorgen dat Red Bull weer een ander talent vroeger dan het eigenlijk wil, moet promoveren naar het hoofdteam.

Ricciardo is tot nu toe de enige bij Red Bull geweest die echt in de buurt kwam van Verstappen en hem zelfs kon verslaan. Sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing hebben achtereenvolgend Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda het enorm lastig gehad in de auto van Red Bull. Perez deed het vooral in 2022 en 2023 nog wel redelijk, maar zakte uiteindelijk ook ver weg. De auto van Red Bull, die toch vooral gebouwd is op basis van de feedback en rijstijl van Verstappen, zorgt voor problemen bij de tweede coureur. Deze tweede coureurs bleken tevens niet in staat met hun eigen feedback de auto naar hun hand te zetten.

Pijnlijke statistieken teamgenoten Verstappen bij Red Bull

Auto, Motor und Sport stelt dat de verhoudingen binnen Red Bull alle lange tijd scheef zijn. "165 tegenover zeven. Wat klinkt als een uitslag van een basketbalwedstrijd tussen een profteam en een scholierenteam, is in werkelijkheid de puntenverhouding tussen de Red Bull-coureurs in dit Formule 1-seizoen. Verstappen verzamelde in twaalf races 95,93 procent van alle punten voor zijn team. Zijn twee teamgenoten, Lawson en Tsunoda, brachten slechts zeven magere punten binnen, allemaal gescoord door Tsunoda."

'Promotie Hadjar door prestaties Tsunoda en mogelijk vertrek Verstappen onvermijdelijk'

Volgens de Duitse site lijkt Red Bull niet te snel Hadjar te willen promoveren, maar geven de prestaties van Tsunoda en het mogelijke vertrek van Verstappen het team wellicht helemaal geen mogelijkheid om Hadjar in 2026 bij Racing Bulls te houden. "Het hoofdteam heeft geleerd van het verleden: men wil het 20-jarige talent niet te vroeg in de schaduw van superster Verstappen zetten. Vanaf 2026 lijkt de overstap echter onvermijdelijk."

