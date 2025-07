'Red Bull vervangt Tsunoda in 2026, ontslag Horner was al weken bekend' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Terwijl F1-fans nog even geduld moeten hebben voordat het seizoen weer wordt hervat met de Grand Prix van België, gaat de nieuwsstroom binnen en buiten de paddock onverminderd door. Vandaag kwamen er weer een aantal interessante nieuwtjes en geruchten naar buiten, waaronder het bericht dat het lot van Christian Horner al weken geleden, in Dubai, werd beslecht. De beslissing om hem te ontslaan als teambaas en CEO van Red Bull Racing lijkt dus niet van de ene op de andere dag te zijn genomen. Ook klonken er vandaag berichten vanuit Duitsland dat de rol van Yuki Tsunoda binnenkort uitgespeeld lijkt te zijn bij Red Bull. De Japanse coureur moet naar verluidt plaatsmaken om een stoeltje vrij te kunnen maken voor Arvid Lindblad. Dit en meer lees in je in onze gloednieuwe GPFans Recap.

'Hoogst onwaarschijnlijk dat Tsunoda in 2026 terugkeert bij Red Bull'

De toekomst van de Red Bull-coureurs Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad licht onder een vergrootglas zolang er een kans is dat Max Verstappen vertrekt na 2025. Tsunoda zou in ieder geval in 2026 al niet meer hoeven te rekenen op een zitje bij Red Bull. Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. "Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Red Bull in 2026 opnieuw kiest voor Tsunoda. Dat komt enerzijds door zijn matige prestaties en anderzijds omdat hij een protegé van Honda is." Honda gaat vanaf 2026 de motoren van Aston Martin leveren en Red Bull zit dan niet meer 'vast' aan Tsunoda en zijn banden met Honda. Een overstap naar Aston Martin is iets wat in de geruchten al vaak langs is gekomen. Lees hier het hele artikel over de mogelijke exit van Tsunoda bij Red Bull.

'Doek viel voor Horner na topoverleg in Dubai'

Formule 1-journalist Andrew Benson legt bij de BBC uit dat de spookverhalen over de invloed van Jos Verstappen die mogelijk voor het ontslag hebben gezorgd van Christian Horner écht niet kloppen. Benson stelt dat de beslissing om Horner te ontslaan als zo'n vijf a zes weken eerder is genomen, in Dubai. "Hij werd ontslagen omdat hij, naast het feit dat Mintzlaff en Mateschitz hem een tijdje niet steunden, ook de steun van Yoovidhya verloor. Dit lijkt te zijn gebeurd na een bijeenkomst van de Red Bull-leiding in Dubai, zo'n vijf of zes weken geleden", zo zei de journalist. Lees hier het hele artikel over het ontslag van Horner bij Red Bull.

Berger: 'Verstappen blijft bij Red Bull, ondanks onrust rondom Horner en Mercedes-geruchten'

Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger lijkt het zeker te weten: ondanks dat Christian Horner is ontslagen bij het team van Red Bull Racing denkt de Oostenrijkse ex-coureur dat Max Verstappen bij het team zal blijven en dus geen transfer gaat maken naar Mercedes. "Het belangrijkste is om het team te stabiliseren en Verstappen goed te re-integreren", begint Berger als advies richting het team. "Max heeft altijd benadrukt dat hij bij Red Bull wil blijven", merkte Berger op. "En ik geloof dat hij dat ook zal blijven doen na het ontslag van Horner", zo besluit hij tegenover Kronen Zeitung. Lees hier het hele artikel van Berger over de toekomst van Verstappen.

Poncho's en paraplu's in de aanslag? Dit zijn de voorspellingen voor België

De Grand Prix van België op het roemruchte circuit van Spa-Francorchamps staat volgende week op de planning en zoals we weten kan het vaak onstuimig zijn in de Belgische Ardennen. Ook voor volgende week levert een eerste blik op de voorspellingen weinig goeds op. Het belooft heel het weekend regenachtig te worden in België. Met name de vrijdag lijkt behoorlijk regenachtig te zijn, maar ook zaterdag en zondag zijn met respectievelijk 24 en 37 procent kans op regen niet veilig. Temperaturen schommelen van 18 tot en met 20 graden Celsius. Lees hier het hele artikel met de weersvoorspelling voor de GP van België.

Max Verstappen ontvangt onderscheiding en prestigieuze award

Max Verstappen heeft voor de derde keer in zijn carrière de onderscheiding voor beste coureur van het jaar ontvangen van ESPN, de zogenoemde ESPY Award. De Nederlander liet daarmee Oscar Piastri, Álex Palou en Joey Logano achter zich. Het is de derde keer dat Verstappen de award voor 'Best Driver' in ontvangst mag nemen. In 2023 kreeg hij de prijs voor het eerst uitgereikt en liet toen Brittany Force, Kyle Larson en Josef Newgarden achter zich. Ook in 2024 won de viervoudig wereldkampioen de ESPY, waarbij hij toen Ryan Blaney, Matt Hagan en wederom Álex Palou voorbleef. Lees hier het hele artikel over de award voor Verstappen.

Sainz toont medeleven met Russell, die mogelijk zitje verliest aan Verstappen

De toekomst van George Russell bij Mercedes hangt aan een zijden draadje, zo blijkt uit de woorden van Carlos Sainz in Talksport Driving. Ondanks een sterk seizoen blijft de toekomst van de Brit in het ongewisse vanwege geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen naar de Duitse grootmacht. Russell heeft nog geen contractverlenging gekregen, terwijl zijn huidige deal eind dit jaar afloopt. "Ik geloof er sterk in dat je, net als ik vorig jaar, nog steeds een heel sterk seizoen kunt hebben met al die ruis over je toekomst en rondom je team. Dat blijkt wel uit wat George dit jaar doet en wat ik vorig jaar deed," aldus Sainz. Lees hier het hele artikel over Sainz en Russell.

