De Grand Prix van België op het roemruchte circuit van Spa-Francorchamps staat volgende week op de planning en zoals we weten kan het vaak onstuimig zijn in de Belgische Ardennen. Ook voor volgende week levert een eerste blik op de voorspellingen weinig goeds op.

De eerste Grand Prix van België werd voor het eerst in 1925 verreden, lang voordat de Formule 1 überhaupt bestond. De aankomende editie van deze wedstrijd zal de 81e ooit zijn. Er werd tot 1970 altijd op Spa-Francorchamps geracet, met een kort circuit door het Ter Kamerenbos in Brussel in 1946 als uitzondering. Spa-Francorchamps was te onveilig geworden voor de koningsklasse en dus kregen Nivelles-Baulers en Zolder de eer om de Belgische Grote Prijs te organiseren. Na enorme verbouwingen aan Spa-Francorchamps keerde de Formule 1 terug in de Ardennen in 1983 en bijna elk jaar vanaf 1985. Er werd alleen in 2003 niet gereden vanwege rommelingen rondom tabaksreclames en in 2006, opnieuw vanwege verbouwingen. F1 zal voor de 58e keer op Spa-Francorchamps racen op 27 juli.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht

In het verleden hebben we natuurlijk de nodige zware weersomstandigheden gezien in het bos/berggebied rondom Spa-Francorchamps en dus is het afwachten wat het weer volgende week zal gaan doen tijdens de twaalfde race van dit Formule 1-seizoen. Een blik op de eerste voorspellingen van het weekend leveren voorlopig weinig goeds op. Het belooft heel het weekend regenachtig te worden in België. Met name de vrijdag lijkt behoorlijk regenachtig te zijn, maar ook zaterdag en zondag zijn met respectievelijk 24 en 37 procent kans op regen niet veilig. Temperaturen schommelen van 18 tot en met 20 graden Celsius.

Het (vroege) weerbericht voor de Grand Prix van België volgende week belooft voorlopig weinig goeds... Poncho inpakken gewenst voor de Nederlanders die naar Spa-Francorchamps reizen! 🌧️ pic.twitter.com/QBfNWI33fP — GPFans NL (@GPFansNL) July 17, 2025

Gerelateerd