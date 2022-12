Ian Parkes & Jan Bolscher

Zaterdag 3 december 2022 06:59

Williams-teambaas Jost Capito dringt erop aan dat mensen hun verwachtingen van Logan Sargeant enigszins laag moeten houden. De 21-jarige Amerikaan maakt volgend seizoen zijn Formule 1-debuut.

Sargeant werd afgelopen seizoen vierde in het Formule 2-kampioenschap waarbij hij twee keer een hoofdrace op zijn naam schreef. Williams besloot hem vanuit de eigen academie te promoveren naar de Formule 1, waar hij Nicholas Latifi zal vervangen. Sargeant is daarmee de eerste coureur in acht jaar van Amerikaanse bodem. De Formule 1 is momenteel populairder dan ooit in de Verenigde Staten, maar Capito waarschuwt dat er niet te veel van hem verwacht moet worden tijdens zijn debuutseizoen in de koningsklasse. De Duitser haalt George Russell als voorbeeld aan. De Brit verreed drie seizoenen in dienst van Williams, voordat hij de overstap naar Mercedes maakte.

Artikel gaat verder onder video

De tijd geven om te groeien

"Het is niet mogelijk voor een rookie om de Formule 1 binnen te komen en competitief te zijn", vertelt Capito in gesprek met GPFans. "Dat is onmogelijk, het is ontzettend complex. We hebben het gezien bij George in zijn eerste twee jaren. Het derde jaar was hij ontzettend goed, maar in de eerste twee jaren maakte hij fouten. Logan zal ook fouten maken. Het is belangrijk om dat te communiceren, en mensen ervan op de hoogte brengen dat hij fouten zal maken en niet in dezelfde categorie als [teammaat] Alex [Albon] zal zitten. Dat betekent niet dat hij daar niet kan komen. Ik weet zeker dat hij daar kan komen, maar we moeten hem de tijd geven om daar naar toe te groeien en ervaring op te doen."

Amerikaanse markt

Capito doet de suggestie dat Williams Sargeant heeft binnengehaald om maximaal van de groei van de Formule 1 in de Verenigde Staten te profiteren, van de hand. De sport zal volgend jaar voor het eerst drie races in de VS verrijden, nu naast Miami en Austin ook Las Vegas aan de kalender is toegevoegd. "Dat was geen onderdeel van de beslissing toen we hem afgelopen jaar kozen voor de academie", klinkt het. "De stijging in de VS kwam dit jaar pas. Hij was daarvoor al gekozen."

De Duitser vervolgt: "Natuurlijk voegt het waarde toe, en we hebben gezien wat er in de VS is gebeurd met de extra race in Las Vegas. Het is goed voor de markt, voor Williams en voor de Formule 1 in het algemeen om een Amerikaanse coureur te hebben. Maar het gaat niet alleen een Amerikaanse coureur. Die hebben we in het verleden gehad en dat hielp de US niet. Het heeft een coureur nodig die presteert, en dat is waar we de verwachtingen moeten verlagen."