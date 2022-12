Redactie

Vrijdag 2 december 2022 16:59 - Laatste update: 17:10

De Formule 1-grid voor 2023 is inmiddels compleet, maar nog niet alle teams hebben hun reservecoureurs aangekondigd. Met het recente nieuws dat Alex Palou zich bij het team van McLaren voegt, kunnen we echter weer één plekje invullen.

Formule 1-teams beschikken doorgaans over één of meerdere reservecoureurs voor het geval één van de vaste rijders onverhoopt uitvalt tijdens een raceweekend. Afgelopen seizoen hebben we op Monza nog maar eens gezien hoe belangrijk het is om een goede reservecoureur in dienst te hebben, toen Nyck de Vries instapte bij Williams nadat Alexander Albon met een blindedarmontsteking werd opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast is het voor deze coureurs zelf de uitgelezen mogelijkheid om meters te maken in de Formule 1, en aanwezig te zijn tijdens de raceweekenden.

Reservecoureurs per team voor het seizoen van 2023

Red Bull Racing

Vaste coureur: Max Verstappen

Vaste coureur: Sergio Pérez

Reservecoureur: Liam Lawson

Derde coureur: Daniel Ricciardo

Mercedes

Vaste coureur: Lewis Hamilton

Vaste coureur: George Russell

Reservecoureur: nog onbekend

Ferrari

Vaste coureur: Charles Leclerc

Vaste coureur: Carlos Sainz

Reservecoureur: nog onbekend

Alpine

Vaste coureur: Esteban Ocon

Vaste coureur: Pierre Gasly

Reservecoureur: nog onbekend

McLaren

Vaste coureur: Lando Norris

Vaste coureur: Oscar Piastri

Reservecoureur: Alex Palou

Alfa Romeo

Vaste coureur: Valtteri Bottas

Vaste coureur: Zhou Guanyu

Reservecoureur: Theo Pourchaire

Aston Martin

Vaste coureur: Fernando Alonso

Vaste coureur: Lance Stroll

Reservecoureur: Felipe Drugovich

Reservecoureur: Stoffel Vandoorne

Haas

Vaste coureur: Kevin Magnussen

Vaste coureur: Nico Hülkenberg

Reservecoureur: nog onbekend

AlphaTauri

Vaste coureur: Yuki Tsunoda

Vaste coureur: Nyck de Vries

Reservecoureur: nog onbekend

Williams

Vaste coureur: Alexander Albon

Vaste coureur: Logan Sargeant

Reservecoureur: nog onbekend