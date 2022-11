Alle raceklasseringen van Verstappen in het 2022-seizoen op een rijtje

Jan Bolscher

Maandag 21 november 2022 13:54 - Laatste update: 14:22

Max Verstappen heeft een zeer indrukwekkend Formule 1-seizoen achter de rug waarin hij meerdere Formule 1-records heeft verbroken. Daarnaast heeft hij zijn wereldkampieonschap van 2021 succesvol geprolongeerd.

Verstappen is met 454 WK-punten achter zijn naam met kop en schouder bovenaan de ranglijst geëindigd. Daarmee heeft hij ook direct het record verbroken voor meeste WK-punten in één seizoen. Met vijftien overwinningen in 2022 staat hij ook bovenaan het lijstje met meeste zeges ooit in één seizoen. Naast zijn vijftien eerste plaatsen werd Verstappen één keer tweede, één keer derde, één keer zesde, twee keer zevende en viel hij twee keer uit. Bekijk hieronder de eindposities van Verstappen per race in 2022.

Raceklasseringen Verstappen 2022

Grand Prix van Bahrein: DNF

Grand Prix van Saoedi-Arabië: Eerste

Grand Prix van Australië: DNF

Grand Prix van Emila-Romagna: Eerste

Grand Prix van Miami: Eerste

Grand Prix van Spanje: Eerste

Grand Prix van Monaco: Derde

Grand Prix van Azerbeidzjan: Eerste

Grand Prix van Canada: Eerste

Grand Prix van Groot-Brittannië: Zevende

Grand Prix van Oostenrijk: Tweede

Grand Prix van Frankrijk: Eerste

Grand Prix van Hongarije: Eerste

Grand Prix van België: Eerste

Grand Prix van Nederland: Eerste

Grand Prix van Italië: Eerste

Grand Prix van Singapore: Zevende

Grand Prix van Japan: Eerste

Grand Prix van de VS: Eerste

Grand Prix van Mexico: Eerste

Grand Prix van Brazilië: Zesde

Grand Prix van Abu Dhabi: Eerste