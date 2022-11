Dit is de eindstand in het constructeurskampioenschap - Formule 1-seizoen 2022

Jan Bolscher

Zondag 20 november 2022 17:44

Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop, en dat betekent dat ook de uitslag binnen het constructeurskampioenschap definitief beslist is. Red Bull Racing ging er in de Verenigde Staten al met de titel vandoor, maar er waren in Abu Dhabi nog meerdere plekken te vergeven.

Red Bull Racing heeft het seizoen met maar liefst 759 punten bovenaan de ranglijst afgesloten, gevolgd door Ferrari met 554 punten. De Italiaanse grootmacht moest nog even vrezen voor de tweede plaats na een reeks teleurstellende resultaten, maar uiteindelijk is Mercedes blijven steken op 515 punten. Na de top drie ontstaat er een groot gat naar het middenveld, waar het ook lange tijd spannend is gebleven. De titel van best of the rest is naar Alpine gegaan. De Franse formatie was dit jaar goed voor 173 punten. McLaren was lang in gevecht om de vierde plaats, maar is uiteindelijk met 159 punten vijfde geworden. Bekijk de volledige ranglijst hieronder.

Eindstand constructeurskampioenschap

1. Red Bull Racing: 759 punten

2. Ferrari: 554 punten

3. Mercedes: 515 punten

4. Alpine: 173 punten

5. McLaren: 159 punten

6. Alfa Romeo: 55 punten

7. Aston Martin: 55 punten

8. Haas: 37 punten

9. AlphaTauri: 35 punten

10. Williams: 8 punten