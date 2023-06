Jan Bolscher

Vrijdag 2 juni 2023 17:09

Sergio Pérez gaf met zijn crash tijdens de kwalificatie in Monaco onbedoeld gevoelige informatie van Red Bull Racing prijs toen zijn auto met een hijskraan van het circuit werd getakeld. In Barcelona legt een drietal teambazen uit hoeveel zij aan dit unieke inkijkje hebben gehad.

Formule 1-auto's maken sinds de intrede van de nieuwe technische reglementen voorafgaand aan het seizoen van 2022 gebruik van het zogenoemde grondeffect. Dit betekent dat de downforce van de auto's niet meer wordt gegenereerd door tal van flapjes en vleugels op de bolides, maar voor het overgrote deel door de vloer. Door de lucht onder de auto op de juiste manier te laten circuleren, ontstaat er een soort zuigkracht waardoor de auto als het ware aan de baan geplakt zit. Dit zorgt voor neerwaartse druk, wat zich weer laat vertalen naar grip. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van het grondeffect, is de luchtcirculatie onder de auto dus allesbepalend.

Gevoelige informatie

Red Bull Racing is dit jaar bij uitstek het te kloppen team, en dus kan je je voorstellen dat de Oostenrijkse formatie er niet happig op is om foto's van de onderkant van de auto te verspreiden. Dit is echter precies wat er gebeurde toen Pérez crashte tijdens de kwalificatie in Monaco, waarna zijn RB19 met een hijskraan van het circuit werd gehaald. De onderkant van de auto werd op allerlei manieren in haarscherp beeld vastgelegd, en dat stelde de concurrentie in staat eens met een kritische blik te kijken naar wat de formatie uit Milton Keynes allemaal bedacht heeft.

Petje af voor Red Bull

Op de persconferentie voor de teambazen in Barcelona kregen Andrea Stella (McLaren), Fred Vasseur (Ferrari) en Mike Krack (Aston Martin) de vraag of ze de beelden van de Red Bull-vloer hebben bestudeerd en of ze er ook daadwerkelijk iets van kunnen leren. Stella trapte het bal af: "Zelf heb ik er even naar gekeken, maar de honderd engineers bij McLaren zullen er wat meer tijd aan besteden. Het is erg interessant. Het laat de complexiteit en kwaliteit van de ontwikkeling zien. Toen ik het zag zei ik: petje af voor Red Bull. Ik begrijp waarom ze deze performance hebben."

Onmogelijk te kopiëren

Vasseur was iets terughoudender in zijn uitlatingen: "Ik denk dat we allemaal veel foto's van de andere auto's hebben. Het is alleen moeilijk of zelfs onmogelijk om iets te kopiëren. Je kunt niet één onderdeel van een auto kopiëren, het is een heel concept", klonk het. Krack sloot zich bij zijn buurman aan: "Niets aan toe te voegen. Je kijkt altijd naar de concurrentie om te zien wat er nieuw is als je langsloopt. Ik stond vanmorgen nog voor de garage van Ferrari. Dat is altijd hetzelfde", vertelde hij.