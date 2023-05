Jan Bolscher

Woensdag 10 mei 2023 11:58

Het team van AlphaTauri introduceert tijdens het aanstaande raceweekend in Imola, bekend terrein voor Nyck de Vries, het eerste grote updatepakket van het seizoen. Dat lijkt bij uitstek dé gelegenheid voor de Nederlander om zijn moeizame start bij het team van zich af te schudden.

De Vries verrijdt dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Formule 1, nadat hij in 2022 meerdere keren de kans kreeg om zichzelf te laten zien. De 28-jarige coureur werkte succesvol meerdere vrije trainingen af voor verschillende teams en bewees zichzelf een grote dienst met zijn indrukwekkende invalbeurt bij Williams tijdens de Grand Prix van Monza. Het leverde De Vries een stoetje op bij AlphaTauri voor het seizoen van 2023. Gezien zijn ervaring en goede prestaties in andere raceklassen waren de verwachtingen rondom zijn debuut hooggespannen, maar vooralsnog vallen de resultaten tegen. Na vijf races staat de Fries met nul punten op de laatste plaats in het kampioenschap. Teammaat Yuki Tsunoda vecht daarentegen in de races vrij constant voor posities rondom de tiende plaats en daarmee de punten.

Stroeve start

Tijdens de eerste twee raceweekenden van het seizoen ontbrak het vooral aan snelheid bij De Vries, met zowel in Bahrein als Saoedi-Arabië een veertiende plaats als resultaat. In Australië werd hij in de slotfase van de race getorpedeerd door Logan Sargeant, maar reed hij opnieuw ver buiten de punten. In Azerbeidzjan kende De Vries een verschrikkelijk weekend waar hij twee keer de muur raakte met een DNF op zondag als gevolg, en in Miami reed hij bij het aanremmen voor de eerste bocht achterop de McLaren van Lando Norris.

De Vries erkende na afloop dat het zijn fout was, maar met een uiteindelijke achttiende plaats bleven goede resultaten opnieuw uit. Dat De Vries in de afgelopen twee raceweekenden meerdere keren de muur heeft geraakt en fouten maakte, wordt door meerdere analisten echter ook als iets positiefs gezien. Hij zou zich inmiddels comfortabel genoeg achter het stuur voelen om die auto op z'n staart te trappen. Iets wat ook teambaas Franz Tost erkende.

Mogelijkheden voor De Vries

Het raceweekend in Imola lijkt daarom de uitgelezen mogelijkheid voor De Vries om de stroeve seizoenstart van zich af te schudden. AlphaTauri introduceert op Italiaanse bodem het eerste grote updatepakket van het seizoen, inclusief een nieuwe vloer. Daarnaast is het Autodromo Enzo e Dino Ferrari het eerste 'echte' circuit op de kalender, waar de voorgaande races - op Bahrein na - werden verreden om (semi)stratencircuits. Ook is De Vries bekend met het circuit van Imola. Zo verreed hij daar begin dit jaar nog een succesvolle testdag namens zijn huidige werkgever, AlphaTauri.