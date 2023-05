Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft erkend dat Charles Leclerc op de lange termijn een mogelijkheid is voor de Duitse grootmacht, al benadrukt de Oostenrijker nogmaals dat men in de nabije toekomst verder wil met Lewis Hamilton.

Leclerc heeft een contract tot en met eind 2024 bij Ferrari. Voorafgaand aan het raceweekend in Azerbeidzjan kwamen er vanuit Italië echter plots geruchten overwaaien dat de Monegask gesprekken zou hebben gevoerd met het team van Mercedes over een eventuele overstap. De performance van Ferrari valt dit jaar namelijk tegen, terwijl in 2022 een competitief seizoen om zeep werd geholpen door een combinatie van betrouwbaarheidsproblemen en strategische missers. Ondertussen heeft Lewis Hamilton nog altijd geen contract voor na 2023 bij Mercedes, en dat geeft ruimte voor speculatie.

Op de toekomstige radar

Op de donderdag in Azerbeidzjan ontkende Leclerc gesprekken met Mercedes te hebben gevoerd, waarna ook Wolff vertelde niet met de Ferrari-coureur op de koffie te zijn geweest. In gesprek met Sky Sports erkent hij nu echter wel dat Leclerc op den duur een interessante mogelijkheid voor het team is: "Charles is een fantastische gast en voor de toekomst is hij iemand die je op je rader moet hebben, maar niet voor de korte termijn of de middellange termijn."

Toegewijd aan Ferrari

Gevraagd naar de uitspraken van Leclerc waarmee hij de deur naar Mercedes op een kier leek te laten staan door te zeggen dat hij "nog niet" met de Duitse formatie had gesproken, vertelt Wolff: "Niemand twijfelt aan de vaardigheden van Leclerc en hij is een goede gast. Hij is honderd procent toegewijd aan Ferrari en wij zijn honderd procent toegewijd om een handtekening met Lewis te zetten."