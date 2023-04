Jan Bolscher

Vrijdag 21 april 2023 21:38

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws vanuit het Mercedes-kamp. De Duitse grootmacht heeft een aantal personeelswijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de stroeve seizoenstart. Verder heeft Carlos Sainz gereageerd op geruchten dat hij in 2026 de overstap naar Audi zou maken, heeft Red Bull Racing aangekondigd in Miami met een speciale livery op de grid te verschijnen en hebben fans op social media een bijzonder verband gelegd tussen foto's van Lewis Hamilton op social media, en het ontslag of vertrek van kopstukken binnen de Formule 1. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Mercedes voert reorganisatie door: Allison en Elliott wisselen van baan

Het Formule 1-team van Mercedes heeft vanwege de tegenvallende prestaties dit seizoen besloten een aantal personeelswijzigingen door te voeren. James Allison keert terug als technisch directeur van de Duitse grootmacht, terwijl Mike Elliott de rol van Chief Technical Officer weer op zich gaat nemen. Daarmee wisselen beide heren elkaar af, er is dus geen sprake van ontslag. "Mike is nu de CTO, omdat hij een briljante wetenschappelijke geest heeft. En James Allison is teruggekeerd naar zijn positie als technisch directeur en rapporteert aan Mike", zo vertelde teambaas Toto Wolff onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Sainz noemt geruchten over Audi-transfer "verzonnen en ongegrond"

Carlos Sainz vertelt dat de geruchten dat hij in 2026 de overstap zou maken naar het nieuwe Formule 1-team van Audi hem irriteren. De Ferrari-coureur laat optekenen niet te weten waar deze speculatie vandaan komt. "Ik snap niet waarom mensen praten over wat er in 2026 kan gebeuren, terwijl ik nog een contract tot en met 2025 heb", klonk het. "Ik irriteer mij eraan dat er verzonnen en ongegronde geruchten naar buiten komen." Audi maakte onlangs bekend dat de krachtbron voor het seizoen van 2026 nog voor het eind van dit jaar getest moet gaan worden, waarmee een grote stap wordt gezet richting het toetreden tot de sport. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Hamilton dankbaar voor koerswijziging Mercedes

Lewis Hamilton hoopt dat Mercedes met de aanstaande updates voor de W14 een stap richting de kop van het veld weet te zetten. De zevenvoudig wereldkampioen put daarbij naar eigen zeggen hoop uit het feit dat de Duitse grootmacht in het verleden heeft laten zien snel te kunnen ontwikkelen. "Een deel van mij heeft hoop dat we een trucje vinden en dat we ons meteen op de juiste weg bevinden, niet te ver achter de rest", vertelde hij onder andere. "We hebben in het verleden laten zien dat we snel kunnen ontwikkelen, en ik hoop dat dat het geval is zodra de potentie van de auto beter zichtbaar is." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Red Bull Racing komt met speciale fanmade livery voor Grand Prix Miami

Red Bull Racing zal tijdens het raceweekend in Miami de ogen op haar gericht krijgen, want de Oostenrijkse renstal gaat deze dagen rijden met een wel heel bijzondere livery. Fans mogen in het kader van Make Your Mark-ontwerpwedstrijd hun eigen creatie insturen en de mooiste versie wordt daadwerkelijk toegepast op de auto's van Max Verstappen en Sergio Pérez. Red Bull Racing zal op 3 mei aanstaande de nieuwe livery van Verstappen en Pérez onthullen, maar heeft alvast een aantal van de meest opvallende exemplaren gedeeld. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Livery update in progress ⏳ Here are a few of the most creative #MakeYourMark submissions for the #MiamiGP 🇺🇸



Watch out for the full reveal 👉 May 3rd 🔜 pic.twitter.com/9D2fBHlJ3q — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 20, 2023

F1-fans leggen merkwaardig verband tussen Instaposts Hamilton en ontslagen kopstukken

Formule 1-fans hebben - met een knipoog - een merkwaardig verband op social media gelegd. Iedere keer als Lewis Hamilton een ietwat gewaagde foto op Instagram plaatst, lijkt iemands baan in de paddock in gevaar te komen. Zo moesten onder andere Daniel Ricciardo en Mattia Binotto hun biezen pakken nadat de zevenvoudig wereldkampioen zonder shirt op social media verscheen. Twee dagen geleden was het opnieuw raak, en dus vrezen fans nu het ergste... Het hele verhaal lezen? Klik hier.