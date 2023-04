Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 19:46

Robert Doornbos is een maand geleden op gewelddadige wijze op straat beroofd van zijn Rolex. De voormalig Formule 1-coureur werd met knuppels bewerkt en kreeg flinke klappen te verduren, aldus De Telegraaf.

De overval vond plaats in de nacht van zeventien op achttien maart. Vanwege een lopend politieonderzoek werd er niet eerder aandacht aan gegeven. De Telegraaf schrijft dat Doornbos door twee mannen werd opgewacht bij zijn huis in Amsterdam, en werd aangevallen nadat hij zijn auto had geparkeerd. Later zou blijken dat de criminelen een tracker onder zijn auto hadden geplaatst. De 41-jarige coureur kreeg klappen en werd zelfs met een knuppel tegen zijn hoofd geslagen.

Van de schrik bekomen

"Het was heftig", wordt Doornbos geciteerd door De Telegraaf. "Ik draag geen dure horloges meer. Alleen nog een Apple Watch, dan kan ik tenminste m'n stappen tellen", klinkt het met een knipoog. Inmiddels is hij dan ook weer van de schrik bekomen. De politie verwijst voor signalementen van de daders naar politie.nl.