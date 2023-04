Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 20:44

Esteban Ocon waarschuwt dat er dit seizoen ontzettend veel coureurs zullen zijn die een straf vanuit de wedstrijdleiding ontvangen. Dit naar aanleiding van een recente reglementswijziging vanuit de FIA.

Ocon ontving tijdens de Grand Prix van Bahrein een tijdstraf van vijf seconden omdat hij niet goed stond opgesteld tijdens de startprocedure. Twee weken later in Saoedi-Arabië ging ook Fernando Alonso in de mist voor de vijf rode lichten, waarna ook de Aston Martin-coureur een tijdstraf van vijf seconden opgelegd kreeg. De FIA besloot vervolgens om de grid boxes, de witte lijnen waar een coureur binnen moet parkeren bij de start van de race, twintig centimeter breder te maken om de coureurs wat meer speling te geven.

Ocon verwacht meer straffen

Volgens Ocon is dit echter niet de oplossing, omdat het voor coureurs vanuit de cockpit moeilijk te zien is hoe ze zich precies op moeten stellen. De zijkanten van de grid box vallen weg door de lage zitpositie in een Formule 1-auto. "Er gaan dit jaar nog veel meer coureurs bestraft worden, dat staat vast", vertelt de Fransman. "Het is gek dat we bestraft worden voor dit soort dingen want het lijkt zo simpel, maar we zien niets vanaf waar wij zitten."

Geen voordeel

De Alpine-coureur vervolgt: "Als je te ver naar voren staat is dat een voordeel, en we werden dan ook altijd bestraft als we te ver naar voren stonden. Eerder werden we niet bestraft als we iets te ver naar links of rechts stonden, omdat dat normaal gesproken geen voordeel oplevert. Die regel is nu veranderd en dat geldt voor iedereen. Dus daar moeten we het mee doen en dat ze wat groter zijn gemaakt, zou moeten helpen", besluit hij uiteindelijk.