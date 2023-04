Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 15:28 - Laatste update: 16:04

Het Formule 1-team van Ferrari heeft een datum ontvangen voor de 'right to review-zitting' die de renstal heeft aangevraagd, na de vijf seconden tijdstraf van Carlos Sainz in Australië.

Sainz maakte bij de tweede herstart op Albert Park contact met de Aston Martin van Fernando Alonso, waardoor de tweevoudig wereldkampioen spinde en vanaf de derde plaats terugviel naar de achterhoede. De race kende vervolgens echter opnieuw een rode vlag, waardoor Alonso zijn derde plaats uiteindelijk weer terug kreeg. Desalniettemin ontving Sainz een tijdstraf van vijf seconden voor het incident, en omdat de race achter een safety car eindigde, viel hij hierdoor van de vierde plaats terug naar P12. Buiten de punten dus.

Virtuele hoorzitting

Het besluit van de wedstrijdleiding om Sainz te straffen werd niet door iedereen begrepen, met name omdat Pierre Gasly en Logan Sargeant vrijuit gingen bij ogenschijnlijk ernstigere incidenten. Op vrijdag 7 april diende Ferrari daarom een 'right to review' in bij de FIA. Dit houdt in dat Ferrari een verzoek heeft ingediend om het voorval opnieuw door de wedstrijdleiding te laten bekijken.

Dit is echter alleen mogelijk als de aanvragende partij - in dit geval Ferrari - nieuw bewijs aandraagt waardoor de zaak inderdaad opnieuw bekeken moet worden. Om te bepalen of er inderdaad nieuw bewijs is aangeleverd, wordt er eerst een hoorzitting gehouden. Deze wordt op dinsdag 18 april om 08.00 uur virtueel afgewerkt, zo heeft de FIA zojuist bekendgemaakt. Sainz en een afgevaardigde van Ferrari zullen hierbij aanwezig zijn.