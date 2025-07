Zuid-Afrika komt met groot sportoffensief en zet in op onder andere terugkeer F1

Zuid-Afrika is grote stappen aan het zetten om terug te keren op de Formule 1-kalender. Volgens de Afrikaanse sportminister Gayton McKenzie staat er binnen twee weken een belangrijk overleg gepland tussen de regering van Zuid-Afrika en de Formule 1. Overigens is de hoogste raceklasse niet de enige sport waarin het land wil investeren; het wil op alle sportieve facetten gaan innoveren

"We hebben al meerdere keren met het F1-management gesproken en binnenkort volgt een cruciale bijeenkomst", begint McKenzie in een persbericht van APA news. Hij benadrukt dat het Kyalami-circuit toestemming heeft gekregen het ontwerp aan te passen. Daarmee wordt een F1-race, de eerste sinds 1993, weer mogelijk. Opvallend: deze keer is er geen steun van de overheid nodig. "Eigenaar Toby Venter neemt het initiatief om het circuit zelfstandig te moderniseren. Dat is wat ik noem een patriottische plicht", aldus de minister. Grote sponsors zoals MTN, MultiChoice en Heineken hebben al interesse getoond en zullen aanwezig zijn tijdens de komende vergadering met de Formule 1.

Zuid-Afrika wil innoveren en kansen gebruiken

McKenzie maakt duidelijk waarom het zo belangrijk is: "Het kan geen wereldkampioenschap heten als er een heel continent ontbreekt, met name Sub-Sahara-Afrika." Hij ziet F1 dan ook niet als luxe, maar als kans voor het land. Naast de F1 droomt Zuid-Afrika ook van andere grote sportevenementen. Er wordt gewerkt aan een LIV Golf-toernooi in 2026 en er is interesse getoond om in 2036 de Olympische Zomerspelen te organiseren. Tot slot liet McKenzie weten dat er bijna een akkoord is over geld voor VAR-technologie in het Zuid-Afrikaanse voetbal, zodat de competitie aan internationale regels kan voldoen.

