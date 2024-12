Zuid-Afrika hoopt vanaf 2027 Grands Prix te organiseren op het circuit van Kyalami. Dat heeft Gayton McKenzie zojuist aangekondigd tijdens een persconferentie. De minister van sport, kunst en cultuur openbaarde hoeveel vooruitgang er tot nu toe is geboekt om een plekje op de F1-kalender te bemachtigen.

De Formule 1 racet op vijf van de zes bewoonde continenten. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou graag Afrika bij de koningsklasse van de autosport willen betrekken, want het zou pas echt een wereldkampioenschap zijn als er op elk bewoond continent wordt geracet. Rwanda en Zuid-Afrika zijn de twee Afrikaanse landen die een poging wagen een plekje op de kalender te krijgen. Rwanda heeft nog geen circuit, maar Zuid-Afrika wel. Kyalami organiseerde de Formule 1 tussen 1967 en 1985, nadat ze het stokje hadden overgenomen van Prince George Circuit in East London. De baan in Midrand, vlakbij Johannesburg, mocht nog twee keer de Zuid-Afrikaanse Grand Prix organiseren in 1992 en 1993.

Geïnspireerd door Hamilton

Kyalami is het circuit waar de Grand Prix opnieuw moet plaatsvinden en Zuid-Afrika hoopt dat vanaf 2027 te kunnen doen. McKenzie zegt niet te stoppen met het proberen van de Formule 1 naar Zuid-Afrika te halen, totdat de droom van Lewis Hamilton is bereikt. "Ons bod is geïnspireerd door het doorzettingsvermogen van Lewis Hamilton", zei de minister tijdens een persconferentie voor Super Sport, geciteerd door Junaid Samodien. "We wensen Rwanda het beste. Er zijn tien races in Europa, waarvan twee in Italië, terwijl er één continent is waar helemaal geen races zijn. Dat horen we niet te laten gebeuren." Hij vindt dat Rwanda en Zuid-Afrika het allebei verdienen om de Formule 1 te organiseren en hij wil er alles aan doen om te helpen.

35 biedingen

McKenzie zegt dat Zuid-Afrika twee keer dichtbij een deal zat met de Formule 1, voordat hij minister werd. "Twee keer zijn we naar het altaar gegaan met F1, maar er was geen bruiloft. Ik heb nu de ringen, de lobola [traditionele Zuid-Afrikaanse bruiloftsbetaling], de bruidsjurk, en wij gaan de Formule 1 organiseren." Tijdens de persconferentie werd een bestuur van 13 personen aangekondigd en zij zullen in gesprek gaan met geïnteresseerde partijen die als promotor willen fungeren voor de GP van Zuid-Afrika. Volgens McKenzie zijn er maar liefst al 35 biedingen gedaan, niet alleen voor een race op Kyalami maar ook voor een stratencircuit in Kaapstad. De minister legde verder uit de ticketprijzen laag te willen houden "voor de gewone man" en wil dat compenseren door "de VIP-tickets erg prijzig te maken".

Als de Formule 1 naar Kyalami gaat, dan is het circuit in ieder geval hard op weg om aan de eisen van de internationale autosportbond te voldoen. Volgens CEO Toby Venter is de baan, die momenteel FIA Grade 2-status heeft, voor 90 procent af om de FIA Grade 1-status te krijgen. Het ervaren team van Apex Circuit Design zal de overige 10 procent verzorgen voor het einde van 2025.

