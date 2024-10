Kyalami hoopt in de toekomst de Formule 1 naar Afrika te halen. Ze gaan de baan vlakbij Johannesburg aanpassen om te voldoen aan de eisen voor een FIA Grade 1-licentie. Op die manier is het circuit helemaal af om de koningsklasse opnieuw te kunnen verwelkomen.

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix is al 33 keer gehouden in de geschiedenis van de Formule 1, waarvan 21 keer op het circuit van Kyalami - inclusief de race in 1981 waar geen punten werden uitgedeeld. Tussen 1986 en 1991 werd deze Grand Prix niet verreden, vanwege de Apartheid, totdat het terugkeerde voor twee races vanaf 1992. Ook is de koningsklasse van de autosport een keer neergestreken in Marokko, toen het Ain-Diab Circuit in Casablanca de gastheer was van de seizoensfinale van 1958. Een race in Afrika heeft dus al meer dan dertig jaar niet meer op de kalender gestaan. Hamilton pleit al erg lang voor een Grand Prix op het continent, evenals FIA-president Mohammed Ben Sulayem die hoopt op een terugkeer in Afrika. Naast Rwanda maakt Zuid-Afrika ook stappen in de hoop een Grand Prix te organiseren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Saoedi-Arabië is met constructie van tweede F1-circuit in Qiddiya begonnen

FIA Grade 1

"Het iconische Kyalami neemt proactieve stappen door met de diensten van Apex Circuit Design een plan op te stellen voor de FIA Grade 1-accreditatie", laat een woordvoerder van het circuit weten in een persbericht. "Dat is verplicht om een Formule 1-evenement te mogen organiseren. Apex is een prijswinnend adviesbureau op het gebied van motorsport en engineering, verantwoordelijk voor het ontwerpen en afleveren van 's werelds beste circuits. Kyalami en Apex hebben met minister McKenzie gesproken om de plannen voor de FIA Grade 1-accreditatie uit te leggen." McKenzie liet eerder dit jaar op social media weten dat hij "gefaald zal hebben, als het me tijdens mijn zittingsperiode niet lukt om de Formule 1 naar Zuid-Afrika te halen". Hij heeft vorige maand veelbelovende gesprekken gevoerd met onder andere F1-CEO Stefano Domenicali. Volgens circuiteigenaar Toby Venter moet onder andere de ingang van de pitstraat op de schop en zullen er op bepaalde plekken, waar ze nog niet staan, Tecpro-muren komen.