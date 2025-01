Niet alleen Rwanda is bezig om een Grand Prix naar Afrika te halen, want ook de overheid van Zuid Afrika is aan het proces begonnen om een Formule 1-race terug naar het land te halen in de toekomst. De laatste Grand Prix in Afrika was in 1993 in Zuid Afrika, toen Kyalami de koningsklasse verwelkomde.

De Formule 1 is aanzienlijk aan het globaliseren in recente jaren, maar Afrika lijkt hier voorlopig nog geen deel van uit te maken. Rwanda lijkt een einde te gaan maken aan de tijd die het continent heeft moeten wachten om één race op eigen grond te krijgen, maar ook Zuid Afrika wil nu deel gaan uitmaken van de kalender. Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, heeft al gesprekken gevoerd met afgevaardigden van de Zuid Afrikaanse overheid in Azerbeidzjan in 2024, met als gevolg dat de overheid nu heeft aangekondigd dat het formele interesse heeft om een Grand Prix te organiseren. Er is een Formula 1 Bid Steering Committee opgezet, een committee dat organisatoren moet gaan vinden om een toekomstige Grand Prix mee te houden. Het zijn twaalf mensen, aangewezen door het Ministerie van Sport, Kunst en Cultuur, die de beste voorstellen moeten uitkiezen voordat er een formeel bod wordt gedaan bij de FOM, Formula One Management.

Geschiedenis GP van Zuid Afrika

De Grand Prix van Zuid Afrika is maar liefst 23 keer gehouden, waarvan de laatste 21 op Kyalami. Jim Clark en Niki Lauda wonnen de race beiden drie keer en hebben hiermee het record, en Williams won de laatste drie races op het iconische circuit. Momenteel is Kyalami geen Grade 1-circuit volgens de FIA, hetgeen een eis is om de Formule 1 aan te kunnen trekken. Het management van het circuit heeft aangekondigd dat het samen met Apex Circuit Design bezig is om aanpassingen aan te brengen, met de hoop om in 2027 de koningsklasse te kunnen verwelkomen. Het FOM heeft duidelijk gemaakt interesse te hebben om terug te keren naar Afrika, maar het is niet helder of men met alleen een Grand Prix in Rwanda al tevreden zou zijn.

