Als het aan de minister van sport, cultuur en kunst van Zuid-Afrika ligt, krijgt het land een Grand Prix van de Formule 1 in 2027. Gayton McKenzie is ervan overtuigd dat het gaat gebeuren en geeft een update over de werkzaamheden bij Kyalami.

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix is al 33 keer gehouden in de geschiedenis van de Formule 1, waarvan 21 keer op het circuit van Kyalami - inclusief de race in 1981 waar geen punten werden uitgedeeld. Tussen 1986 en 1991 werd deze wedstrijd niet verreden, vanwege de Apartheid, totdat het terugkeerde voor twee races in 1992 en 1993. Een race in Afrika heeft dus al meer dan dertig jaar niet meer op de F1-kalender gestaan. Kyalami, gelegen in Midrand vlakbij Johannesburg, hoopt dat het wereldkampioenschap daar kan terugkeren en is hard op weg met verbeteringen aan de baan. Zo zou Apex Circuit Design zijn ingeschakeld, experts op het gebied van lay-outs en infrastructuur op en rondom racebanen.

FIA Grade 1-circuit

"Dit is waar we momenteel staan en het is voor het eerst dat mensen dit horen", begon McKenzie in een interview met SuperSport. "We gaan volgende week een comité aankondigen. Dit comité zal dan een promotor uitkiezen die de Formule 1-race zal organiseren. De race gaat echt gebeuren op Kyalami. En Kyalami doet wat nodig is. Toby Venter en Willie Venter doen het geweldig om Kyalami aan de eisen van de Formule 1 te laten voldoen. Daar hebben zij het geld voor."

Toby Venter, de eigenaar van de Zuid-Afrikaanse tak van Porsche, kocht het circuit in 2014 voor 205 miljoen rand, wat volgens de huidige wisselkoers zo'n 11 miljoen euro is. McKenzie vervolgde: "Ze hebben een bedrijf ingeschakeld, en volgens mij is dat Apex, die de [upgrades] aan het circuit doet." Door onder meer de introductie van Tecpro-muren en langere uitloopstroken gaat Kyalami van een FIA Grade 2- naar een FIA Grade 1-circuit. "Het gaat gebeuren, het komt hiernaartoe."

