De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft een brief geschreven aan de Formule 1. Het Afrikaanse land dringt aan per direct gesprekken met Rwanda over een mogelijke Grand Prix stop te zetten. Ze waarschuwen voor een bloederige associatie.

De koningsklasse van de autosport probeert al enige tijd een F1-race te organiseren in Afrika. Marokko in 1958 en Zuid-Afrika voor 23 seizoenen zijn tot nu toe de enige twee landen op het continent die een Grand Prix hebben kunnen organiseren. Er zouden echter gesprekken zijn met Rwanda om een permanent circuit te bouwen en een deal voor een race daar lijkt steeds dichterbij te komen. Congo-Kinshasa wil dit echter tegenhouden en heeft een brief geschreven aan de Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

Beschuldigingen aan het adres van Rwanda

"Hoewel ik de wens van Formule 1 om een ​​Grand Prix in Afrika te organiseren toejuich, vraag ik me af of Rwanda een keuze is die ons continent het beste vertegenwoordigt", schreef Therese Kayikwamba Wagner, de minister van Buitenlandse Zaken van de DRC, geciteerd door Reuters. "Ik verzoek u dringend de onderhandelingen te beëindigen en Rwanda uit te sluiten als potentiële gastheer. Wil de Formule 1 echt haar imago beschadigen door een bloederige samenwerking met Rwanda? Is dit echt het beste land om Afrika te vertegenwoordigen in de wereldwijde motorsport?"

Rwanda is door de DRC, de Verenigde Naties en verschillende Westerse landen beschuldigd van het steunen van de M23-rebelen die in Oost-Congo duizenden mensen hebben gedood waardoor meer dan een miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Rwanda zegt echter alleen haar grenzen en volk te beschermen. Wagner laat in de brief weten wel een mogelijke Grand Prix in Zuid-Afrika te steunen.

