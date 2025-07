Een vierde land in Afrika probeert een plekje op de F1-kalender te bemachtigen: Nigeria. Het project is begonnen onder leiding van twee profvoetballers. Een topman in Nigeria zou onder de indruk zijn van de plannen en is het proces begonnen met de Formule 1 begonnen voor een Grand Prix in de straten van Abuja.

Zuid-Afrika is al jaren bezig met een mogelijke comeback van een F1-race. Ook daar werd vaak gesproken over een stratencircuit in Johannesburg of Kaapstad, maar als Zuid-Afrika op de kalender terugkomt, dan zal dat waarschijnlijk gebeuren op Kyalami. De laatste Grand Prix op het continent vond op datzelfde circuit plaats in 1993. Marokko zou twee jaar geleden al de Formule 1 hebben gecontacteerd over een mogelijke race en werd er een bezoek gebracht aan het Sidi Daoui Circuit wat daar gebouwd wordt. Dan is er nog Rwanda, wiens president Paul Kagame hoopt een hypermodern circuit aan te leggen vlakbij de hoofdstad Kigali. Nu is het dus Nigeria die plannen heeft onthuld voor een Grand Prix.

Nigeriaanse overheid onder de indruk en begint onderhandelingen

Opus Race Promotions, opgericht door Marvin Sordell en Daniel Uchechi, is zich aan het voorbereiden om een formeel bod uit te brengen voor een plekje op de F1-kalender. Sordell speelde voor Bolton Wanderers en Burnley in de Premier League, het Britse topniveau in de voetbal, terwijl Uchechi momenteel voor Rayners Lane uitkomt in de Southern Football League. Volgens The Times wil Opus naast een stratencircuit voor de Formule 1 ook een kartcircuit aan laten leggen, en hotels, een technologie campus, een motorsportmuseum en andere infrastructuur laten bouwen. Shehu Dikko, voorzitter van de nationale sportcommissie van Nigeria, nodigde Opus afgelopen april uit om de F1-plannen te laten zien en hij was onder de indruk. Sordell werd aangesteld om onderhandelingen met de FIA te leiden namens de Nigeriaanse overheid. F1-CEO Stefano Domenicali zou uitgenodigd zijn om naar de hoofdstad Abuja te komen.

