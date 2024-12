De Grand Prix van Rwanda is een stuk dichterbij gekomen voor de Formule 1. De organisatie achter het evenement heeft namelijk een officieel bid gedaan om de eerste Grand Prix in Afrika op de kalender te gaan krijgen.

De Formule 1 is de laatste jaren steeds meer bezig om de koningsklasse naar andere plekken op de wereld te brengen. De afgelopen tijd hebben we er meer races bijgekregen in de Verenigde Staten en ook in het Midden-Oosten groeien de Grands Prix als paddenstoelen uit de grond. Voorlopig hebben we echter nog altijd geen race op het Afrikaanse continent, iets waar de Formule 1 graag verandering in zou aanbrengen. Zuid-Afrika is op de achtergrond al enige tijd bezig om zoiets te bewerkstelligen, terwijl ook Rwanda al gesprekken voerden om een race naar het land te halen.

Eerder statement

"Rwanda vertegenwoordigt een ideale kans voor de terugkeer van de Formule 1 naar Afrika. We zijn serieus van plan om onze kandidatuur voor te leggen. Onze interesse in de Formule 1 is in lijn met de nationale strategie om sport als hefboom te gebruiken voor economische transformatie. Voor motorsport in Rwanda is het organiseren van de Formule 1 een belangrijk onderdeel van een bredere strategie die de ontwikkeling van infrastructuur, het versterken van vaardigheden en scholen, en het stimuleren van een groter aantal internationale evenementen en kampioenschappen omvat", zo wees Christian Gakwaya, voorzitter van de Automobielclub van Rwanda, eerder naar het economische plaatje voor het land.

Bod gedaan

Inmiddels is de race in Rwanda weer een heel stuk dichterbij gekomen voor de Formule 1. Autosport weet namelijk te melden dat Rwanda een formeel bod heeft gedaan om een Formule 1-race te gaan organiseren op een nieuw circuit vlakbij Kigali. Het gaat daarbij niet om een stratencircuit, iets dat eerder vermoed werd. De nieuwe baan, te ontwerpen door voormalig coureur Alexander Wurz, zal een normaal circuit worden, met een snelle en vloeiende lay-out. Het zal daar door het bos en langs het meer gaan en heeft dus ook een mooie natuurlijk uitstraling. Mocht men akkoord gaan, is het nog niet bekend wanneer de race op de kalender verschijnt.

