Max Verstappen is inmiddels vier keer kampioen in F1 en schreef vier kampioenschappen op rij op zijn naam, iets wat niet veel coureurs in de geschiedenis van de koningsklasse voor elkaar hebben gekregen. Toch lijkt 2025 voor Verstappen, maar vooral voor Red Bull een doorslaggevend seizoen te gaan worden.

Verstappen zelf is eigenlijk al sinds zijn tijd bij Red Bull al open geweest over zijn toekomst en houdbaarheidsdatum in F1. De Nederlander heeft nog een contract tot eind 2028 bij Red Bull, maar veel mensen twijfelen of hij dit contract uit gaat rijden bij het team waar hij sinds 2015 voor rijdt en waar hij ook de jeugdopleiding heeft doorlopen.

Verstappen is geduldig

Verstappen heeft, sinds hij in 2015 zijn debuut maakte in F1, geduld moeten hebben voordat hij echt een kans kreeg om voor de titel in F1 te vechten. In tegenstelling tot Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, die veel eerder een kans kregen om hun eerste titel te veroveren en dit ook deden, begon Verstappen niet meteen voorin aan zijn avontuur in de koningsklasse. Toch had de Nederlander in die periode al wel de aandacht op zich gevestigd. Dit kwam vooral door zijn agressieve rijstijl en inhaalacties. Nadat hij in 2015 zijn debuut in F1 had gemaakt, mocht hij tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016 zijn debuut al maken voor Red Bull. Dit deed hij meteen met een zege.

De jaren daarna moest Verstappen echter geduldig blijven, want de auto van Red Bull was minder dan die van Mercedes en Ferrari. Langzaam maar zeker begon Verstappen in de periode van 2016 tot eind 2020 steeds meer zeges te boeken en podiumplekken te veroveren. In 2016 boekte hij alleen de zege in Spanje, in 2017 en 2018 twee zeges, in 2019 drie zeges en in 2020 twee zeges.

In 2021 veranderde alles voor Verstappen

Het seizoen 2021 zou voor Verstappen alles veranderen. Het was het laatste seizoen van de oude reglementen en de teams waren dichter in de buurt van elkaar gekomen. Mercedes was niet meer zo dominant en Red Bull had nu een auto waarmee Verstappen de dominante Brit Hamilton uit kon gaan dagen. Dit deed hij, waarin zowel hij als Hamilton soms ver gingen. De crashes in Silverstone en Monza staan bij iedereen nog wel op het netvlies. Verstappen boekte tien zeges in 2021, waaronder de slotrace in Abu Dhabi die hij won door in de laatste ronde Hamilton in te halen.

Het betekende ook dat, door die inhaalactie, Verstappen voor het eerst wereldkampioen was geworden. Hij was niet de jongste wereldkampioen ooit, maar deed dit wel op jonge leeftijd. Meer succes zou in het nieuwe tijdperk gaan volgen.

Verstappen en Red Bull domineren nieuw tijdperk in F1

In het nieuwe tijdperk was het de beurt aan Red Bull en Verstappen om dominant te zijn. Wellicht nog dominanter dan Hamilton en Mercedes in het voorgaande tijdperk waren. Verstappen kreeg begin 2022 nog wat uitdaging van Charles Leclerc en Ferrari, maar vanaf de races in Europa begon hij aan een bizarre reeks die pas zou eindigen na de Grand Prix van Spanje in 2024. Verstappen won vijftien races in 2022 en zou zeventien keer op het podium staan. Op dominante wijze pakte hij zijn tweede titel op rij.

Toch was het seizoen 2022 nog maar het begin, want in 2023 zouden F1-fans het meest dominante seizoen meemaken ooit in F1. Verstappen won negentien van de 22 races en eindigde tijdens 21 van de 22 races op het podiums. Allemaal records, net zoals het aantal zeges op rij (tien) dat hij tijdens het seizoen behaalde en het aantal punten dat de Nederlander scoorde (575). Alleen de Grand Prix van Singapore eindigde niet in een podiumplek voor Verstappen. Het zou tevens de enige races zijn die Red Bull dat seizoen niet won.

2024 het jaar van de ommekeer

Toch duurt een dynastie zoals die van Red Bull en Verstappen nooit eeuwig. Dat hadden Hamilton en Mercedes al ondervonden en is in de geschiedenis al vaker gebleken. In 2024 begonnen Verstappen en Red Bull zoals ze 2023 geëindigd waren: dominant. Zeven van de eerste tien races werden gewonnen en Verstappen en Red Bull stonden vrij snel alweer bovenaan. Toen de races in Europa echter begonnen, zakte Red Bull weg en kwamen McLaren en Ferrari bovendrijven. Verstappen won tien races op rij niet, maar hield ondertussen ondanks de matige auto van Red Bull wel de schade beperkt.

Dit kon niet van Sergio Pérez gezegd worden, die steeds minder en minder begonnen te presteren en de voornaamste reden bleek dat Red Bull derde werd bij de constructeurs achter McLaren en Ferrari. Ook Mercedes begon steeds beter en beter te presteren. Verstappen won uiteindelijk wel het kampioenschap door een legendarische race in Brazilië, maar het bleef bij negen zeges (tien minder dan in 2023), veertien podiumplekken en 437 punten.

2025 doorslaggevend voor Verstappen en Red Bull

Ook buiten de baan was het onrustig bij Red Bull, waar een machtsstrijd zou woeden op de achtergrond. Ook het onderzoek omtrent teambaas Christian Horner maakte veel los. Dit zorgde voor veel geruchten omtrent een overstap van Verstappen naar Mercedes of Aston Martin, die interesse hadden om de Nederlander in 2025 of 2026 - het jaar waarin het nieuwe tijdperk begint in F1 - naar hun team te halen. Verstappen zelf hakte de knoop door en onthulde dat hij in 2025 gewoon voor Red Bull zou rijden.

Toch heeft Verstappen inmiddels ook onthuld dat hij dit jaar gesprekken heeft gevoerd met Toto Wolff en Mercedes, wat genoeg zegt. Als alles bij Red Bull goed liep, dan had Verstappen hier nooit voor open gestaan. Ook Horner en adviseur Helmut Marko hebben al laten weten dat het doel simpel is om Verstappen te behouden voor 2026 en daarna: een auto bouwen die de Nederlander kampioen kan maken.

Of dit in 2025 gaat lukken is nog maar de vraag. In 2024 was het vooral goed genoeg omdat de eerste tien races goed waren. Wie pas vanaf de elfde race de stand op gaat maken, zal zien dat Verstappen zeker niet stijf bovenaan zal staan. Als hij al bovenaan staat. Mocht Red Bull in 2025 niet in staat zijn om een auto te bouwen die titelwaardig is, dan zal Verstappen voor het nieuwe tijdperk in F1 - een periode waarin Red Bull ook nog eens zijn eigen motor gaat bouwen met Ford - zijn toekomst op meerdere manieren heroverwegen. Pensioen, maar ook een stap naar Aston Martin - waarin Adrian Newey nu werkt - of Mercedes zullen dan overwogen worden. Zeker van Mercedes wordt in het nieuwe tijdperk, waarin er vooral op het gebied van motoren veel gaat veranderen, veel verwacht. Het belooft een spannend een beslissend seizoen te worden.

